النيابة الإدارية تعلن موعد استقبال المتقدمين لوظيفة معاون من خريجى دفعة 2021

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن موعد استقبالها المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2021، بمقرها بميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتابعت في بيان رسمي، أنه من المقرر يوم الأحد المقبل، استقبال خريجي الدفعة 2021 من كليات حقوق جامعات أزهر دمنهور، أزهر الإسكندرية، أزهر المنيا، أزهر أسيوط، الجامعة البريطانية والألمانية، الشرطة، فاروس، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأكدت الهيئة على عدة تعليمات لحضور المقابلة الشخصية، منها:

- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- التأكيد على ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإرتداء الكمامة والفيس شيلد.