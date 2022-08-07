خلال هذه الساعات يُكثف البحث عن تنسيق كليات علمي علوم 2022 بالترتيب وكذلك الحد الأدنى للقبول في الكليات وفقًا للعام الماضي حيث بدأ طلاب الثانوية العامة في البحث عن الكليات المتاحة لعلمي علوم خاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لجميع الكليات المتاحة لعلمي علوم عن عام 2021.

تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2022

وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للتنسيق للمرحلة الأولى لطلبة الشعبة العلمية هو 88.4٪، لذلك يمكنكم معرفة التنسيق الرسمي لكليات علمي علوم الحكومية في السطور الآتية يقدمها الدستور ضمن الخدمات التي يقدمها للطلاب.

توقعات تنسيق كليات علمي علوم المرحلة الأولى 2022

طب الزقازيق 406.0

طب القاهرة: 406.0

طب سوهاج: 406.0

طب فاقوس: 405.9

طب كفر الشيخ: 405.5

طب المنوفية بشبين الكوم: 405.5

طب المنيا: 405.5

طب بور سعيد: 405.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية: 405.5

طب المنصورة: 406.5 درجة.

طب جنوب الوادي: 406.5

توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الأولى

طب الفيوم: 404.0

طب الإسكندرية: 405.0

طب عين شمس: 405.0

طب أسيوط: 405.0

طب بنها: 405.0

طب بني سويف: 404.5

طب حلوان: 404.5

تنسيق طب السويس: 404.0

طب أسوان: 404.0

طب أسنان أسيوط: 403.5

جميع كليات علمي علوم 2022

كليات علمي علوم 2022

كليات علمي علوم 2022

طب أسنان الفيوم: 403.5

طب أسنان السويس : 403.5

طب أسنان الزقازيق: 403.5

طب أسنان المنيا: 403.5

طب أسنان عين شمس: 403.5

طب أسنان جنوب الوادي : 403.5

طب أسنان الإسكندرية: 403.5

طب أسنان القاهرة: 403.5

طب أسنان المنصورة: 403.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية:403.5

طب أسنان طنطا: 403.5

طب أسنان كفر الشيخ: 403.5

صيدلة جنوب الوادي: 403.0

صيدلة المنوفية: 403.0

صيدلة سوهاج : 402.5

صيدلة دمنهور: 402.5

صيدلة طنطا: 402.5

صيدلة المنصورة: 402.5

صيدلة مدينة السادات: 402.5

صيدلة الزقازيق:402.5

صيدلة المنيا : 402.5

صيدلة حلوان: 402.0

كليات علمي علوم 2022

كليات علمي علوم 2022

صيدلة بني سويف:402.0

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية : 402.0

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ: 402.0

صيدلة القاهرة: 402.0

صيدلة الإسكندرية: 402.0

صيدلة بور سعيد: 402.0

صيدلة عين شمس: 402.0

صيدلة أسيوط: 402.0

علاج طبيعي جنوب الوادي 401.5

علاج طبيعي بني سويف: 401.5

علاج طبيعي كفر الشيخ : 401.5

علاج طبيعي بنها: 401.5

علاج طبيعي القاهرة: 401.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية: 400.5

طب بيطري المنصورة: 400.5

طب بيطري المنيا 400.5

طب بيطري العريش: 400.2

طب بيطري كفر الشيخ: 400.0

طب بيطري بني سويف: 400.0

طب بيطري جنوب الوادي: 400.0

طب بيطري الوادي الجديد: 400.0

طب بيطري أسوان : 400.0

طب بيطري سوهاج: 400.0

طب بيطري الزقازيق: 400.0

طب بيطري أسيوط: 400.0

كليات علمي علوم 2022

كليات علمي علوم 2022

طب بيطري دمنهور: 400.0

طب بيطري الإسكندرية: 400.0

طب بيطري القاهرة: 400.0

طب بيطري بنها 399.5

طب بيطري مدينة السادات 399.0

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 399.0

علوم البترول والتعدين مطروح 398.5

طب بيطري مطروح: الحد الأدنى 398.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف: 398.0

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم: 398.0

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم: 397.5

تنسيق ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: 397.5

حاسبات ومعلومات دمياط علوم: 397.0

حاسبات ومعلومات طنطا علوم: 397.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم: 397.0

حاسبات ومعلومات المنيا علوم: 397.0

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم: 396.5

سياسة واقتصاد السويس: 396.5

هندسة القاهرة: 396.0

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم: 396.0

سياسة واقتصاد بني سويف: 396.0

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم: 395.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم: 395.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم: 395.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم: 395.5

كليات علمي علوم 2022

كليات علمي علوم 2022

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم: 395.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم: 395.5

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم : 395.5

علوم دمنهور : 395.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم: 395.0

تمريض طنطا : 395.0

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم :394.5

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم : 394.5

علوم سوهاج: 394.5

علوم القاهرة: 394.5

علوم كفر الشيخ: 394.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم: 394.0

حاسبات ومعلومات السويس علوم: 394.0

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم : 393.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم: 393.5

تمريض دمنهور: 393.5

علوم جنوب الوادي: 393.5

علوم الإسكندرية: 393.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 393.5

هندسة عين شمس: 393.0

كليات علمي علوم 2022

كليات علمي علوم 2022

علوم عين شمس: 393.0

علوم الزقازيق: 393.0

هندسة المنصورة: 393.0

ألسن بني سويف: 393.0

ألسن عين شمس: 393.0

معهد فني صحى طنطا: 393.0

علوم الفيوم: 392.5

هندسة دمياط: 392.5

تمريض المنصورة: 392.5

علوم أسيوط : 392.5

علوم طنطا: 392.0

ألسن أسوان: 392.0

علوم المنيا: 392.0

ألسن المنيا: 392.0

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية: 391.5

كليات علمي علوم 2022

كليات علمي علوم 2022

علوم بني سويف: 391.5

علوم حلوان: 391.5

تمريض بور سعيد: 391.5

ألسن الأقصر : 391.5

ألسن سوهاج: 391.5

علوم أسوان: 391.0

علوم المنوفية بشبين الكوم: 391.0

علوم بنها: 391.0

معهد فني صحى المنصوره: 390.5

علوم السويس: 390.5

تمريض الزقازيق: 390.5

علوم بنات عين شمس: 390.5

علوم بور سعيد: 390.5

هندسة طنطا: 390.0

علوم دمياط: الحد الأدنى 390.0

علوم قناة السويس بالإسماعيلية: الحد الأدنى 390.0

هندسة االزقازيق: 390.0 كحد أدنى

علوم العريش: الحد الأدنى 390.0

تمريض دمياط: 390.0 كحد أدنى

علوم الوادي الجديد: حد أدنى 389.7

هندسة سوهاج: حد أدنى 389.5

معهد فني صحي بالزقازيق: 389.5 كحد أدنى

المعهد الفني الصحي بالإسكندرية: حد أدنى 389.5

علوم الأرض بني سويف: حد أدنى 389.5

هندسة ببني سويف: الحد الأدنى 389.0

هندسة بالإسكندرية: حد أدنى 389.0

فنون تطبيقية بنها: 388.5

هندسة جنوب الوادي: حد أدنى 388.0

الإعاقة والتأهيل الزقازيق: حد أدنى 388.0

تمريض المنوفية ، شبين الكوم: 388.0

تمريض جنوب الوادي: الحد الأدنى 387.5

تنسيق كليات علمي رياضة 2022 بالترتيب

هندسة بنها بشبرا: الحد الأدنى 387.5

هندسة كفر الشيخ : الحد الأدنى 387.5

هندسة بور سعيد: الحد الأدنى 387.0

هندسة بنها: الحد الأدنى 387.0

هندسة المنوفية بشبين الكوم: الحد الأدنى 387.0

هندسة حلوان: الحد الأدنى 387.0

تمريض المنيا: الحد الأدنى 387.0

آثار الزقازيق بصان الحجر : الحد الأدنى 387.0

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ : الحد الأدنى 386.5

معهد فني صحى سوهاج: الحد الأدنى 384.0

تمريض بنها : الحد الأدنى 384.0

إعلام المنوفية : الحد الأدنى 383.5

فنون تطبيقية دمياط: الحد الأدنى 383.5

هندسة أسيوط: الحد الأدنى 383.0

تمريض أسيوط : الحد الأدنى 383.0

تمريض كفر الشيخ: الحد الأدنى 382.5

تمريض الإسكندرية: الحد الأدنى 382.5

هندسة أسوان: الحد الأدنى 382.5

فنون تطبيقية بني سويف: الحد الأدنى 382.5

إعلام القاهرة : الحد الأدنى 382.0

تمريض بني سويف: الحد الأدنى 382.0

تمريض القاهرة: الحد الأدنى 382.0

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة: الحد الأدنى 381.5

تربية الزقازي: الحد الأدنى ق 381.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: الحد الأدنى 381.5

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد: الحد الأدنى 381.0

كليات علمي علوم 2022

كليات علمي علوم 2022

آثار القاهرة: الحد الأدنى 381.0

معهد فني صحى اسيوط: الحد الأدنى 381.0

الطاقة أسوان : الحد الأدنى 381.0

آثار دمياط : الحد الأدنى 380.5

آثار أسوان : الحد الأدنى 380.5

ثروة سمكية السويس: الحد الأدنى 380.0

تخطيط عمراني القاهرة : الحد الأدنى 380.0

معهد فني صحى بور سعيد : الحد الأدنى 379.5

آثار و لغات مطروح: الحد الأدنى 379.5

تمريض الفيوم: الحد الأدنى 379.0

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش: الحد الأدنى 379.0

تربية المنصورة: الحد الأدنى 379.0

كليات علمي علوم 2022

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة: الحد الأدنى 378.5

آثار الأقصر: الحد الأدنى 378.5

إعلام بني سويف: الحد الأدنى 378.5

تمريض حلوان: الحد الأدنى 378.5

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة: الحد الأدنى 378.5

تمريض أسوان: الحد الأدنى 378.0

آثار الفيوم: الحد الأدنى 378.0

تربية طنطا : الحد الأدنى 378.0

فنى تمريض الإسكندرية: الحد الأدنى 377.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة: الحد الأدنى 377.5

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط: الحد الأدنى 377.0

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس: الحد الأدنى 376.5

تجارة المنصورة: الحد الأدنى 376.0

إعلام جنوب الوادي: الحد الأدنى 375.5

تجارة جنوب الوادي: الحد الأدنى 375.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة: الحد الأدنى 375.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية: الحد الأدنى 375.5

تجارة سوهاج: الحد الأدنى 375.5

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان: الحد الأدنى 375.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة: الحد الأدنى 375.0

معهد فني صحى اسوان: الحد الأدنى 375.0

فنى تمريض المنصورة: الحد الأدنى 375.0

تربية دمنهور: الحد الأدنى 374.5

فنى تمريض المنيا: الحد الأدنى 374.0

تربية المنيا: الحد الأدنى 374.0

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية: الحد الأدنى 374.0

معهد فني صحى اسماعيليه: الحد الأدنى 373.7

فنى تمريض كفر الشيخ: الحد الأدنى 373.5

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة: الحد الأدنى 373.5

آثار سوهاج: الحد الأدنى 373.5

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم: الحد الأدنى 373.0

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة: الحد الأدنى 373.0

آثار جنوب الوادي: الحد الأدنى 373.0

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة: الحد الأدنى 373.0