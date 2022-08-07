الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق نشب بشقة سكنية فى العمرانية

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
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انتدبت النيابة العامة الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب داخل شقة سكنية كائنة في أحد العقارات بشارع ترعة الزمر بمنطقة العمرانية، دون وقوع إصابات، لكشف تفاصيل الحادث، كما طلبت التقرير الجنائي الخاص بالحريق، وبيان مدى إمكانية وجود شبهة جنائية، حيال اشتعال الحريق من عدمه، والوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغا بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب من شقة سكنية بمنطقة العمرانية، على الفور توجهت قوة أمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين؛ ليتبين صدق البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران، وتمت السيطرة على الحادث.

ودفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة فور تلقيها البلاغ بـ3 سيارت إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وبالمعاينة تبين أن الحادث لم يسفر عن وقوع مصابين.

وبيّنت التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث بعد الاستماع لمالك الشقة، عدم وجود شبهة جنائية حيال وقوع الحادث وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، التي أمرت باستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث ومعرفة ظروفه وملابساته.

اشتعال الحريق الأدلة الجنائية أعمدة الدخان التقرير المدنية بالجيزة تحرير محضر داخل شقة سكنية رجال المباحث

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