الأحد 07 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السيطرة على حريق غرفة كهرباء فى الطالبية

حريق غرفة كهرباء
حريق غرفة كهرباء
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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل غرفة كهرباء، كائنة بشارع العريش التابع لدائرة قسم شرطة الطالبية، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالي، مفاده نشوب حريق داخل غرفة كهرباء بدائرة قسم شرطة الطالبية، على الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، ليتبين وجود عطل فني في غرفة الكهرباء، نتيجة الأحمال الزائدة ما تسبب في ماس كهربي أدى لنشوب الحريق، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد الحريق.

دفعت وحدة الحماية المدنية في القاهرة بثلاث سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق بعد دقائق من اندلاعه، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

اهالي اشتعال النيران اشتعال التحقيقات إطفاء الإسعاف الأهالي الحماية المدنية النيابة العامة

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