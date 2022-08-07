السيطرة على حريق غرفة كهرباء فى الطالبية

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل غرفة كهرباء، كائنة بشارع العريش التابع لدائرة قسم شرطة الطالبية، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالي، مفاده نشوب حريق داخل غرفة كهرباء بدائرة قسم شرطة الطالبية، على الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، ليتبين وجود عطل فني في غرفة الكهرباء، نتيجة الأحمال الزائدة ما تسبب في ماس كهربي أدى لنشوب الحريق، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد الحريق.

دفعت وحدة الحماية المدنية في القاهرة بثلاث سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق بعد دقائق من اندلاعه، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.