الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

قرار جديد للنيابة فى مصرع عامل سقط عليه مكبس حديدى بعين شمس

جثة
جثة
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طلبت نيابة عين شمس سرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية حول واقعة مصرع عامل، سقط عليه مكبس حديدى داخل مصنع فى منطقة الساحل أثناء عمله، لبيان سبب الوفاة الحقيقى، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة أن الوفاة حدثت نتيجة كسور في جمجمة الرأس، ما أدى إلى حدوث نزيف داخلي، الأمر الذي أدى إلى وفاته في الحال قبل نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الساحل بلاغًا من أحد المصانع بدائرة قسم الشرطة، يفيد بسقوط مكبس حديدي على أحد العمال ووفاته في الحال، وعلي الفور انتقلت قوات الامن الي المكان.

وبالفحص، تبين العثور علي جثة عامل وسط بركة من الدماء، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وأضافت التحريات أنه أثناء مباشرة المتوفى لمهام عمله داخل المصنع سقط عليه المكبس دون تدخل أحد العاملين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت النيابة بنقل جثة العامل إلى مشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبي عليه.

التحريات العاملين العثور على جثة بعين شمس تقرير الصفة التشريح داخل مصنع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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