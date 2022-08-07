الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى في بوركينا فاسو

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى
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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين .

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية بوركينا فاسو، مؤكداً حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو بدور مصر المؤثر والفاعل فى جميع القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون فى مجال الدفاع بين الجانبين تضمن أهم مجالات التعاون التى تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء والبروتوكول الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير جمهورية بوركينا فاسو بالقاهرة والملحق العسكرى البوركينى بالقاهرة.

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وائل لطفي

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