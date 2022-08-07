الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة سيدة في حادث سير بطريق العريش بالقنطرة

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ملاكي
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أصيبت سيدة بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، أثناء سيرها على الطريق الدولي العريش القنطرة.

وأفادت مصادر طبية وأمنية، بأن الحادث وقع في منطقة بالوظة بنطاق مركز بئر العبد، وتم نقلها لمستشفى بئر العبد المركزي لتلقي العلاج.

وأوضحت المصادر، أن السيدة المصابة كانت تقود سيارة ملاكي وانقلبت أثناء سيرها على الطريق الدولي بمنطقة بالوظة، وتم نقلها بواسطة الإسعاف للمستشفى.

وتبين أنها «ص. ا»، 35 عاما، وشخصت إصابتها بنزيف داخلي بالمخ وكسور وجروح متفرقة بالجسد، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

سيدة سيارة ملاكي حادث انقلاب الطريق الدولي العريش القنطرة منطقة بالوظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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