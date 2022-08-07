الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

«شاي وقعدة صحاب».. جهود مكثفة لكشف غموض مقتل بائع خضروات بالقليوبية

جثة
جثة
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة بائع خضروات توفى بطلق ناري عقب اختفائه من المنزل في كفر شكر.

تلقت أجهزة أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول "محمد. م"، 30 سنة، مصاب بطلق ناري في البطن دخول وخروج، ولقي مصرعه في الحال.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لمكان الواقعة، وتبين من تحريات المباحث الأولية تواجد 3 أشخاص قاموا بالجلوس مع المجني عليه داخل منزله وتناولوا مشروب الشاي سويا وانصرفوا، وبعدها اختفى المجني عليه من الرابعة عصر أمس، وتم العثور عليه جثة هامدة مصاب بطلق ناري.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وسرعة ضبط الجناة وطلب تحريات المباحث.

الأجهزة الأمنية العثور على جثة طلق ناري مركز كفر شكر النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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