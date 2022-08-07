إصابة 6 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا بقنا

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "سفاجا - قنا"، أدى إلى إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

البداية بتلقى الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق "سفاجا - قنا "، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتبين فور وصول سيارات الإسعاف إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.