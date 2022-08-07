الأحد 07 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إصابة 6 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا بقنا

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
ads

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "سفاجا - قنا"، أدى إلى إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

البداية بتلقى الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق "سفاجا - قنا "، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتبين فور وصول سيارات الإسعاف إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

انقلاب سيارة ملاكى اصابة 6 اشخاص سفاجا - قنا النيابة العامة الدكتور محمد غريب مرفق إسعاف البحر الأحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

استخرج نتيجتك.. الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مبادرة مصرية لمنع تدهور الوضع في غزة.. وإسرائيل تتبجح بعدوانية جيشها

ماجد حبته

الجامعات التكنولوجية

د. منى حلمى

متلازمة ستوكهولم ومسئولية الإعلام

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال والحوار الوطنى

ماجد حبته

مِـ الثانوية.. لِـ الكلية

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الفجر الصادق.. ما أسباب العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة؟ وما أهدافها؟

بعد تيسير الجعبرى.. من هو «خالد منصور» الذى اغتالته إسرائيل؟

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى