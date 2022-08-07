الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المشدد 3 سنوات لربة منزل بتهمة حيازة هيروين بالشرقية

حبس متهمة
حبس متهمة
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازة مواد مخدرة الهيروين.   

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بورود معلومات عن  قيام "ع ال م"، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم أول الزقازيق، بالاتجار فى المواد المخدرة «عقار الهيروين».

بعد إذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من مباحث القسم من ضبط المتهمة وبحوزتها 35 تذكرة من مخدر الهيروين، تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

محكمة جنايات الزقازيق ربة منزل الهيروين المستشار ياسر سنجاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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