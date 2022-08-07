حريق عصارة قصب فى قنا

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة قنا على حريق نشب في عصارة قصب بقرية السعادوة التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا.

البداية بتلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل عصارة قصب بقرية السعادوة بمركز أبوتشت.

انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء ديب، وتحت إشراف العميد هاني الإتربي، إلى مكان الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب في خزين القصب على مساحة قيراط ونصف داخل عصارة ورثة عبدالفتاح حين جيلاني.

وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.