إيلون ماسك: أعيش في منزل صغير جدًا قيمته 45 ألف دولار

قال إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، إن منزله الرئيسي هو الآن عقار من ثلاث غرف نوم اشتراه مقابل 45 ألف دولار ، وذلك أساسًا لموقعه في بوكا تشيكا ، تكساس ، بالقرب من منشأة سبيس إكس الخاصة به.

قال ماسك في برنامج Full Send الذي بُث في وقت متأخر من يوم الخميس: "إنها تكلف حوالي 45 ألف دولار أو ما شابه". "انها صغيرة جدا."

وأضاف ماسك أن المنزل يقع على مسافة قريبة من المنشأة حيث تعمل سبيس إكس على بناء "صاروخ عملاق". وأشار إلى أن لديه أيضًا منزل Boxableالصغير في بوكا تشيكا ، والذي يستخدمه كبيت ضيافة للأصدقاء الذين يأتون للزيارة.

لفت ماسك ، الذي تقدر ثروته بنحو 268 مليار دولار ، الانتباه منذ فترة طويلة إلى أسلوب حياته غير المعتاد.

قال ماسك في البودكاست: "يأتي أصدقائي ولا يمكنهم تصديق أنني سأبقى في هذا المنزل". ولدى سؤاله عما إذا كان يحب البقاء هناك ، أجاب ماسك ، "إذا كنت هناك لوحدي ، فلا بأس".

كان المنزل في الأصل عبارة عن عقار من غرفتي نوم ، لكن ماسك قال إنه حوّل المرآب إلى غرفة نوم ثالثة. وأضاف أنه يحاول تغيير اسم الشارع من شارع ويمز إلى شارع ميمي.

يعتبر هذا السعر البالغ 45 ألف دولار منخفضًا للغاية بالنسبة لمنزل أمريكي ، حيث وصل متوسط ​​سعر الإدراج إلى 450 ألف دولار في يونيو ، وفقًا لموقع Realtor.com. لم يذكر المسك متى تم شراء المنزل ، وهو ما كان يمكن أن يحدث قبل ارتفاع أسعار المنازل أثناء الوباء.

عقار واحد معروض للبيع حاليًا في شارع ويمس ، وهو منزل مساحته 1000 قدم مربع مدرج على أنه "مثبت علوي" لـ "عشاق سبيس إكس" ، مدرج مقابل 375000 دولار.

لم يعش المسك دائمًا في منزل متواضع. وبحسب ما ورد كان الملياردير يمتلك محفظة عقارية بقيمة 100 مليون دولار في وقت ما ، على الرغم من أنه أعلن في عام 2020 على تويتر أنه كان يبيع ممتلكاته وتعهد "بعدم امتلاك منزل".

في ديسمبر ، أفيد أن ماسك كان يعيش بالفعل في قصر في أوستن يملكه كين هوري ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال . اشترى Howery ، الذي شارك في تأسيس PayPal مع Muskوآخرين ، المنزل الذي تبلغ مساحته 8000 قدم مربع في عام 2018 مقابل 12 مليون دولار ، عندما كان أغلى عقار في أوستن ، وفقًا لمجلة فوربس.