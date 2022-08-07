الأحد 07 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

توك شو

أسامة ربيع: انتهاء ازدواج قناة السويس بمنطقة البحيرات المرة فى يونيو

أسامة ربيع
أسامة ربيع
ads

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن الخطط المستقبلية لقناة السويس بعد 7 سنوات من افتتاح الممر الجديد، قائلا إن التطوير الخاص بالقناة مستمر والحفاظ على المكاسب التي تحققت مثل الأعماق التي وصلت لـ24 مترا، من خلال المسح بالكراكات على طول القناة.

 

وأضاف «ربيع»، خلال لقاء تلفزيوني، أن المنطقة التي حدثت مع سفينة «إيفرجيفن» في القطاع الجنوبي: «من الكيلو 122 ترقيم القناة للكيلو 162 ترقيم القناة، بها انحرافات كبيرة، كما أن تأثير التيار والرياح مرتفع على دفة السفن، فتقرر إجراء توسعة من الكيلو 132 للكيلو 162 بمسافة 40 كيلو جهة الشرق، وزيادة العمق لـ 72 قدما».

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مبادرة مصرية لمنع تدهور الوضع في غزة.. وإسرائيل تتبجح بعدوانية جيشها

ماجد حبته

الجامعات التكنولوجية

د. منى حلمى

متلازمة ستوكهولم ومسئولية الإعلام

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال والحوار الوطنى

ماجد حبته

مِـ الثانوية.. لِـ الكلية

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

روايتان كلاهما مر.. كيف استشهد "أطفال غزة" خلال التصعيد الإسرائيلي؟

ارتفاع عدد شهداء غارات الاحتلال على غزة إلى 25

إسرائيل تغتال قياديا ثانيا فى حركة الجهاد الإسلامى داخل غزة