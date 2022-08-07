أسامة ربيع: انتهاء ازدواج قناة السويس بمنطقة البحيرات المرة فى يونيو

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن الخطط المستقبلية لقناة السويس بعد 7 سنوات من افتتاح الممر الجديد، قائلا إن التطوير الخاص بالقناة مستمر والحفاظ على المكاسب التي تحققت مثل الأعماق التي وصلت لـ24 مترا، من خلال المسح بالكراكات على طول القناة.

وأضاف «ربيع»، خلال لقاء تلفزيوني، أن المنطقة التي حدثت مع سفينة «إيفرجيفن» في القطاع الجنوبي: «من الكيلو 122 ترقيم القناة للكيلو 162 ترقيم القناة، بها انحرافات كبيرة، كما أن تأثير التيار والرياح مرتفع على دفة السفن، فتقرر إجراء توسعة من الكيلو 132 للكيلو 162 بمسافة 40 كيلو جهة الشرق، وزيادة العمق لـ 72 قدما».