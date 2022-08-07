الأحد 07 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

مطاردة مشتبه بهم فى إطلاق النار خلف 4 قتلى بأوهايو

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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قالت السلطات إن أربعة أشخاص قتلوا رميا بالرصاص في أحد أحياء بولاية أوهايو، ويجري الآن البحث عن رجل يعتبر مسلحا وخطيرا.

 

وقالت الشرطة في بلدة باتلر في مقاطعة مونتغومري، شمال دايتون ، إنه تم استدعاء الضباط إلى المنطقة قبل وقت قصير من ظهر يوم الجمعة بعد ورود أنباء عن إطلاق النار. وقال القائد جون بورتر إن أربعة ضحايا أصيبوا بطلقات نارية عثر عليهم في "مسرح جرائم متعددة" وأعلن عن وفاتهم جميعا في مكان الحادث.

 

قالت الشرطة إنها تبحث عن ستيفن مارلو البالغ من العمر 39 عامًا ، والذي يُعتقد أنه فر من المنطقة في سيارة فورد إيدج بيضاء عام 2007 مع لوحة ترخيص أوهايو JES 9806. وحذروا أي شخص يراه أو السيارة للاتصال برقم 911 "وعدم الاقتراب منه لأنه لا يزال من المحتمل أن يكون مسلحًا وخطيرًا ".

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وائل لطفي

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