الأحد 07 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

ماسك يتحدى الرئيس التنفيذى لتويتر ويطلب إجراء مناظرة معه

إيلون ماسك
إيلون ماسك
ads

تحدى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراج أجراوال أن يجري معه مناظرة حول النسبة المئوية للحسابات المزيفة على منصة الشركة للتواصل الاجتماعي.

وقال ماسك، أغنى شخص في العالم، في منشور على تويتر "دعوه يثبت للجمهور أن تويتر لديها أقل من خمسة في المئة من المستخدمين الزائفين يوميا".

وبدأ ماسك أيضا في إجراء استطلاع يسأل فيه المستخدمين عما إذا كان أقل من خمسة في المئة من مستخدمي تويتر اليوميين زائفين.

ورفضت شركة تويتر يوم الخميس مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي وقالت إن هذه الإدعاءات "غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة".

ورفع ماسك دعوى مضادة على تويتر في 29 يوليو تموز في تصعيد لمعركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته الانسحاب من الصفقة.

وفي وقت سابق من يوم السبت قال إيلون ماسك إن صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار يمكن أن تمضي قدما إذا كشفت الشركة عن منهجية أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مبادرة مصرية لمنع تدهور الوضع في غزة.. وإسرائيل تتبجح بعدوانية جيشها

ماجد حبته

الجامعات التكنولوجية

د. منى حلمى

متلازمة ستوكهولم ومسئولية الإعلام

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال والحوار الوطنى

ماجد حبته

مِـ الثانوية.. لِـ الكلية

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

روايتان كلاهما مر.. كيف استشهد "أطفال غزة" خلال التصعيد الإسرائيلي؟

ارتفاع عدد شهداء غارات الاحتلال على غزة إلى 25

إسرائيل تغتال قياديا ثانيا فى حركة الجهاد الإسلامى داخل غزة