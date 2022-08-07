بوليانسكى: جوتيريش تجاهل فى خطابه حول القصف الذرى لهيروشيما ذكر الدولة المنفذة

علّق النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسيكي على خطاب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول القصف الذري لهيروشيما، الذي تجاهل فيه تنفيذ واشنطن للضربة.

وقال بوليانسكي في تغريدة عبر "تويتر": "شارك أنطونيو جوتيريش السبت في حفل تأبين لضحايا تفجيري هيروشيما وناجازاكي، وحث على عدم نسيان المأساة، وقال إن الأسلحة النووية ليس لها مكان على كوكبنا".

وتابع: "كما أشار إلى العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكنه لم يقل كلمة واحدة عن الولايات المتحدة.. الدولة الوحيدة التي ألقت قنابل نووية على هذه المدن".