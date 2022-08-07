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وائل لطفى
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منوعات

تعرف على دعاء الفجر اليوم الأحد 7-8-2022.. أدعية الصباح مكتوبة

دعاء الفجر
دعاء الفجر
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دعاء الفجر وأدعية الصباح من أهم الطقوس التي يبدأ بها المسلمون يومهم، حيث يشعرون بالسكينة وزيادة البركة في يومهم، لذا يزداد البحث عنها من قبل المواطنين في مصر يوميًا.

أدعية الفجر مستحبة

ويؤكد الكثير من العلماء على أهمية الدعاء في وقت الفجر؛ لأنه من أكثر الأوقات المستجابة، لذا يتحرى المسلمون دائمًا عن هذا الوقت لترديد دعاء الفجر، وتقدم «الدستور» لقرائها أبرز أدعية الفجر وأدعية الصباح.

دعاء الفجر اليوم

من دعاء الفجر: «اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على كل شيء قدير».

من دعاء الفجر: «اللهـم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك».

ومن أدعية الفجر: «اللَّهم رحمَتك أرْجو، فلا تَكلني إلى نفسي طَرفة عَيْن، أصلح لي شَأْني كُله، لا إله إلا أنت».

 

أدعية الصباح 

من أدعية الصباح: «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا عن الفقر».

من أدعية الصباح: «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أَمَتِك ناصيتي بيدك ماض في حكمُك عَدْل في قضاؤُك أسألُك بكلِ اسم هو لك سميت به نفسَك أو أنزلتَه في كتابك أو علمتَه أحدًا مِن خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ العظيم ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزني وذهاب همي».

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