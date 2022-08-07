الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

إصابة 80 شخصا وفقدان 17 من رجال الإطفاء فى حريق بكوبا

حريق
حريق
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أفادت السلطات الكوبية، أن حريقًا اندلع بسبب صاعقة فى منشأة لتخزين النفط فى مدينة (ماتانزاس)؛ ما أدى إلى إصابة ما يقرب من 80 شخصًا وفقدان 17 من رجال الإطفاء.

وذكرت وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية، نقلًا عن وزارة الطاقة والمناجم الكوبية، أن رجال الإطفاء وغيرهم من المتخصصين لا يزالون يحاولون إخماد الحريق.

وأفادت وكالة الأنباء الكوبية الرسمية، أن البرق أصاب خزانًا؛ مما أدى إلى اندلاع حريق الذى امتد لاحقًا إلى خزان آخر وتصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود وانتشر غربًا على بعد أكثر من 100 كيلومتر (62 ميلًا) باتجاه هافانا.

وقال روبرتو دى لا تورى، رئيس عمليات مكافحة الحرائق فى مدينة ماتانزاس، إن رجال الإطفاء كانوا يرشون المياه على خزانات سليمة فى محاولة لإبقائها باردة على أمل منع انتشار الحريق.

يأتى الحادث في الوقت الذي تعاني فيه كوبا من نقص في الوقود، ولم ترد أنباء عن كمية النفط التي احترقت أو كانت معرضة للخطر في منشأة التخزين التي تضم ثمانية خزانات عملاقة تحتوي على النفط المستخدم في وقود محطات توليد الكهرباء.

حريق

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وائل لطفي

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