الأحد 07 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

مرتزق أسترالى للجارديان: الجيش الأوكرانى يرسل إلى الجبهات جنود بلا خبرة قتالية

الجيش الأوكرانى
الجيش الأوكرانى
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كشف مرتزق أسترالي لصحيفة الغارديان البريطانية معلومات بشأن تدريبات يتلقاها الجنود الأكروانيون قبل ارسالهم لخطوط القتال الأمامية.

 

وأكد المرتزق الأسترالي المدعو مات رو لصحيفة الغارديان البريطانية إن قيادة الجيش الأوكراني ترسل مجندين إلى الخطوط الأمامية دون تدريب، وبلا خبرة قتالية.

 

وقال رو للصحيفة: "إن سألت كم منكم أطلق النار من قبل، ستكون الحصيلة أن من بين كل مئة شخص، اثنان فقط على الأكثر سيرفعان ايديهما".

 

 وفقًا للصحيفة، الشاب الأسترالي نفسه ليس لديه أيضًا خبرة قتالية كبيرة، فعندما كان في المنزل كان يعمل في مجال البستنة وتصميم المناظر الطبيعية الخارجية. ومع ذلك كان مسؤولا في أوكرانيا عن تدريب الجنود الذين تمت تعبئتهم حديثا.

 

ويضيف "غالبا ما يكون هذا هو التدريب الوحيد الذي الجندي القادم حديثا قبل إرساله إلى الجبهات الامامية" بحسب قوله.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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