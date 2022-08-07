زيلينسكى يشيد بنجاحات الجيش الأوكرانى والأسلحة الغربية

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقواته المسلحة لشن هجمات مضادة ناجحة ضد الجانب الروسي، وشدد على دور الأسلحة الغربية في ذلك.

وقال زيلينسكي في خطابه بالفيديو مساء اليوم السبت إن الجيش الأوكراني حقق في الأسبوع الماضي "نتائج قوية" في تدمير معدات حربية روسية.



وأضاف زيلينسكي: "إن أي هجوم على مستودعات ذخيرة العدو، وعلى مواقع قيادته وعلى مخزونات المعدات التكنولوجية الروسية، ينقذ كل أرواحنا، وأرواح الجنود والمدنيين الأوكرانيين".



وشكر زيلينسكي الشركاء الغربيين على شحنات الأسلحة السابقة إلى بلاده.



وأشار زيلينسكي بوجه خاص إلى دعم الولايات المتحدة، التي أعلنت قبل أيام قليلة عن تسليم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا بمبلغ 550 مليون دولار.



وذكر زيلينسكي أن هذا يجب أن يشمل ذخيرة هيمار لقاذفات الصواريخ المتعددة و 75000 قذيفة مدفعية.

في نفس الوقت طلب زيلينسكي المزيد من المساعدة العسكرية.



وتعتزم أوكرانيا التي تدافع عن نفسها ضد الغزو الروسي لما يقرب من ستة أشهر استخدام هذه الأسلحة الأجنبية لاستعادة الأراضي المفقودة.



وفي الآونة الأخيرة شن الجيش الأوكراني عدة هجمات مضادة في جنوب البلاد.