الأحد 07 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

«الخطوط الليبية» تكشف سبب هبوط طائرة اضطراريًا فى مطار القاهرة

الخطوط الجوية الليبية
الخطوط الجوية الليبية
ads

أصدرت الخطوط الجوية الليبية مساء اليوم، بيانًا بشأن تعطل طائرتها القادمة من مطار القاهرة إلى معيتيقة.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» إن الأنباء المتداولة لم «تراعِ المصداقية، حيث عملت على تهويل الخبر وتضخيمه بشكل غير صحيح».

وأوضحت أن قائد الطائرة عاد بها إلى مطار القاهرة بعد لحظات من إقلاعها؛ بسبب خلل بالطائرة.

وأشارت الخطوط الليبية إلى أن قرار الكابتن جاء حفاظًا على سلامة الركاب، لكنه أحدث نوعًا من الربكة والقلق بينهم.

وتقدمت الشركة باعتذارها إلى الركاب على الخلل الخارج عن الإرادة، مبينة أنها ستسيِّر طائرة خاصة للعودة بهم إلى ليبيا.

وكانت الصحف الليبية المحلية تداولت نقلًا عن صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، أنباء بأن محرك الطائرة قد توقف عن العمل بعد إقلاعها، وأن قائد الطائرة طلب من الركاب النطق بالشهادتين قبل أن ينجح في الهبوط بها.

Capture12
Capture12
الخطوط الجوية الليبية خلل فني رحلة القاهرة ليبيا عودة الطائرة مطار القاهرة توضيح مطار معيتيقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مبادرة مصرية لمنع تدهور الوضع في غزة.. وإسرائيل تتبجح بعدوانية جيشها

ماجد حبته

الجامعات التكنولوجية

د. منى حلمى

متلازمة ستوكهولم ومسئولية الإعلام

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال والحوار الوطنى

ماجد حبته

مِـ الثانوية.. لِـ الكلية

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغتال قياديا ثانيا فى حركة الجهاد الإسلامى داخل غزة

استمرار الجهود مصرية الضخمة لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد غزة

سكان غزة: تلقينا تحذيرًا قبل 15 دقيقة من القصف الإسرائيلى لمنازلنا