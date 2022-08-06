«الخطوط الليبية» تكشف سبب هبوط طائرة اضطراريًا فى مطار القاهرة

أصدرت الخطوط الجوية الليبية مساء اليوم، بيانًا بشأن تعطل طائرتها القادمة من مطار القاهرة إلى معيتيقة.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» إن الأنباء المتداولة لم «تراعِ المصداقية، حيث عملت على تهويل الخبر وتضخيمه بشكل غير صحيح».

وأوضحت أن قائد الطائرة عاد بها إلى مطار القاهرة بعد لحظات من إقلاعها؛ بسبب خلل بالطائرة.

وأشارت الخطوط الليبية إلى أن قرار الكابتن جاء حفاظًا على سلامة الركاب، لكنه أحدث نوعًا من الربكة والقلق بينهم.

وتقدمت الشركة باعتذارها إلى الركاب على الخلل الخارج عن الإرادة، مبينة أنها ستسيِّر طائرة خاصة للعودة بهم إلى ليبيا.

وكانت الصحف الليبية المحلية تداولت نقلًا عن صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، أنباء بأن محرك الطائرة قد توقف عن العمل بعد إقلاعها، وأن قائد الطائرة طلب من الركاب النطق بالشهادتين قبل أن ينجح في الهبوط بها.