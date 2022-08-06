الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الكرازة

الأنبا باسيليوس يتفقد دورة إعداد القادة لمسؤولي فرق ومجالس جنود مريم بالإيبارشية

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي
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تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم السبت، دورة إعداد القادة الخاصة بمسؤولي فرق، ومجالس جنود مريم بالإيبارشية، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة.

وخلال اللقاء، أعطى الأب المطران كلمة تشجيعية للمتدربين من خلال المناقشات في مجموعات العمل، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من جميع محاضرات الدورة التكوينية، المقدمة لهم.

يذكر أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي في إطار حرص نيافة الأنبا باسيليوس على متابعة الأحوال الرعوية لجميع الأنشطة الخدمية بالإيبارشية.

الانبا باسيليوس الانبا باسيليوس فوزي الإيبارشية الكنيسة القبطية ا الكنيسة القبطية إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

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