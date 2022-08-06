الأحد 07 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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فن

«البنات والصيف» لكنزى مدكور على الفضائية المصرية.. كل خميس

كنزي مدكور
كنزي مدكور
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أطلقت القناة الفضائية المصرية برنامجًا جديدًا على شاشتها  تحت اسم «البنات والصيف»، وذلك في إطار اهتمام القناة الفضائية المصرية والقائمين عليها بتقديم محتوى يناسب كافة الأعمار السنية. 


البرنامج الجديد تقديم الإعلامية الشابة كنزي مدكور، ومن إعداد نهى سالمان، وإخراج نهى عادل، ويذاع الخميس من كل أسبوع في الثانية والنصف ظهرًا.

 

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة عدد من الفتيات من مراحل سنية متفاوتة، واصطحابهن في جولة ترفيهية داخل معالم القاهرة المختلفة، للتعرف على طقوسهن خلال فترة الإجازة الصيفية، استعدادًا للعودة للدراسة من جديد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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