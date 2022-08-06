السبت 06 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس قائد السيارة المتسبب فى مصرع شاب بأطفيح 4 أيام للتحقيق

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بحبس سائق سيارة، تسبب في مصرع شاب كان يقود دراجة بخارية داخل مركز أطفيح، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية في الحادث. 

بداية اكتشاف الواقعة كانت بتلقي غرفة النجدة بلاغاً من الأهالي، بوقوع حادث بمركز أطفيح، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة؛ للتأكد من صحتها وبالانتقال تبين العثور على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر غارقًا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة. 

وأوضحت التحريات الأولية، أنّ سيارة اصطدمت بالدراجة البخارية، ما أدى لوقوع الحادث ومصرع الشاب، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المكان تمهيداً لتفريغها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على قائد السيارة الملاكي وتقديمه أمام تحقيقات النيابة العامة والتي أمرت بقرراتها المتقدمة.

وصرحت جهة التحقيق بدفن جثة الشاب قائد الدراجة البخارية؛ لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، كما أمرت بعرض قائد السيارة المتسبب في الحادث على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات؛ للتأكد مما إذا كان وقوع الحادث تحت تأثير المخدرات من عدمه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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