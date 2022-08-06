السبت 06 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

نيجيريا.. 5 قتلى بينهم هندى فى هجوم على حافلة للركاب فى ولاية كوجى

هجوم على حافلة للركاب
هجوم على حافلة للركاب في ولاية كوجي
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أعلنت الشرطة النيجيرية، السبت مقتل خمسة أشخاص بينهم هندي في هجوم شنه مسلحون على حافلة للركاب في ولاية كوجي في وسط نيجيريا، حيث تنشط جماعات إرهابية وعصابات.

وقال الناطق باسم شرطة الولاية أوفيي أيا: "إن المسلّحين فتحوا النار على الحافلة ليل الجمعة في مدينة أجاوكوتا الصناعية".

وأضاف الناطق: "أن هنديا وسائقَين وشرطيَّين كانا يرافقونهم قُتلوا في تبادل إطلاق النار"، بعدما كان قد أعلن في وقت سابق أن الحصيلة ستة قتلى بينهم هنديان.

ووصف الناطق منفّذي الهجوم بأنهم "بلطجيون"، وهو توصيف عادة ما تستخدمه السلطات للدلالة على مجرمين متطرفين.

وأوضح أن الضحية الهندي "مغترب" كان يعمل لدى شركة خزف في المدينة.

وقال: "إن المهاجمين لاذوا بالفرار قبل وصول الشرطة التي تبحث عنهم وعزّزت انتشارها من أجل إعادة إرساء الأمن في المنطقة".

تصاعد وتيرة الهجمات المسلحة

والشهر الماضي قتل مسلّحون يعتقد أنهم "قطّاع طرق"، ثمانية عناصر أمن نيجيريين، بينهم ثلاثة شرطيين.

وعلى أثر هذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه، أقال حاكم الولاية زعيما محليا واتّخذ تدابير لمحاسبة مسئول في الإدارة المحلية.

وتشهد كوجي منذ أشهر عدة تصاعدا في وتيرة الهجمات التي تبنّى بعضها عناصر تابعة لتنيظم داعش الإرهابي ينشطون خارج نطاق قواعدهم الاعتيادية في شمال شرق البلاد.

وفي شهر يونيو هاجم مسلّحون مركزا للشرطة في منطقة أوكيهي في ولاية كوجي، ما أدى إلى مقتل شرطي، وفي شهر أبريل قُتل ثلاثة شرطيين في هجوم على مركز للشرطة في مدينة أدافي.

وتبنّى الهجومين تنظيم داعش- ولاية غرب إفريقيا الذي انفصل عن جماعة بوكو حرام في العام 2016 وأصبح الأوسع نفوذا في شمال شرق نيجيريا.

كذلك تبنّى التنظيم هجوما استهدف مطلع شهر يوليو سجنا قريبا من العاصمة أبوجا في عملية أتاحت هروب مئات السجناء، بينهم عشرات الجهاديين البارزين.

 

الشرطة النيجيرية سقوط قتلى مدنيين هندي هجوم مسلح حافلة للركاب ولاية كوجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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