السبت 06 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف في شبرا

حبس
حبس
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا مصر، حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سحل سيدة وسرقة متعلقاتها الشخصية.

وتلقى قسم شرطة شبرا بلاغًا مفاده قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات وسقوطها أرضًا حال سيرها بدائرة القسم؛ مما أدى لإصابتها بجروح في جسدها.

وبسؤالها قالت إنها حال سيرها بمحل البلاغ فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها "مبلغ مالي - هاتف محمول - بعض الأوراق الشخصية"، وأثناء تمسكها بالحقيبة سقطت أرضًا؛ مما أدى إلى حدوث إصابتها المنوه عنها ولاذا بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة.

وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (الهاتف المحمول "المستولى عليه" - فرد خرطوش- طلقة لذات العيار - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " المُستخدمة في ارتكاب الواقعة - سلاح أبيض – 2 حقيبة يد "حريمي").

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، كما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"، واعترفا بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة القسم.

وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهما "سيئ النية"، أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحدى السيدات اجراء التحريات الهاتف المحمول الأوراق الشخصية أسلوب الخطف المجني عليه المبلغ المالى المسروقات المجني عليهم بدون لوحات معدنية

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وائل لطفي

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