أوائل الثانوية العامة يتحدثون لـ«الدستور»: نظام التعليم الجديد وراء تفوقنا

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أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٢، بنسبة نجاح بلغت ٧٥.٠٤٪، وهى نسبة أعلى من العام الماضى التى بلغت ٧٤٪.

وقال «شوقى»، فى مؤتمر صحفى عقده صباح السبت، إن نسبة النجاح فى شعبة «العلوم» بلغت ٧٨.٣٢٪، و«الرياضيات» ٨١٪، و«الأدبية» ٦٨٪، لافتًا إلى أن نسبة النجاح فى مادة «الفيزياء» بلغت ٨٣.٥٪، و«التاريخ» ٨٥٪.

وأضاف: «عدد الطلاب الأوائل بلغ ٤٠ طالبًا وطالبة، بواقع ١٤ طالبًا وطالبة فى شعبة العلوم، و٩ فى الرياضة، و١١ فى الشعبة الأدبية، إضافة إلى طالب واحد فى المكفوفين، و٣ فى الدمج و٢ فى المتفوقين».

وبيّن أن الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية، هم: الطالبة ملك عبدالفتاح محمود، من المنوفية، بمجموع ٤٠٢ من ٤١٠، فى «علمى علوم»، والطالب عمر شريف عبدالمنعم، من الشرقية، بمجموع ٤٠٧ من ٤١٠، فى شعبة «الرياضة»، بينما حصلت على المركز الأول فى الشعبة الأدبية الطالبة زينب أكرم حسن، من الفيوم، بمجموع ٣٨٧ من ٤١٠.

وأشاد الوزير بمنظومة التصحيح الإلكترونى هذا العام التى أسهمت فى إجراء التصحيح بطريقة مركزية وبشكل مختلف عن السنوات السابقة، مؤكدًا أنه ستكون هناك زيادة فى أعداد المقبولين بالجامعات هذا العام، سواء فى الحكومية أو الخاصة أو الدولية، إضافة إلى الجامعات الأهلية، كما أن هناك فرصة لدخول الجامعات بمجاميع أقل بكثير عن العام الماضى.

ونوه إلى حجب الوزارة نتائج الثانوية العامة لمدارس كاملة بسبب الغش الجماعى، على أن يتم إعلان نتائج الطلاب فى هذه اللجان عقب الانتهاء من التحقيقات خلال أسبوع أو ١٠ أيام، مضيفًا: «عدد حالات الغش التى تم ضبطها هذا العام كانت أقل بكثير من العام الماضى، وتمت إحالتها جميعها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

وأعلن عن فتح باب التظلمات، غدًا الإثنين، وفق القواعد والشروط التى حددتها الوزارة، ولمدة ١٠ أيام، وسيكون التقديم ورقيًا وإلكترونيًا على موقع الوزارة، على أن يتم إرسال جميع الخطوات التى سيتم اتباعها للمتقدمين عقب تقديمهم التظلمات.

وتنطلق امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة يوم ٢٠ أغسطس الجارى وتستمر حتى ٣٠ من الشهر ذاته، طبقًا للجدول المعلن من الوزارة، ويؤدى الطلاب امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية يوم ٢٠ أغسطس، وامتحانى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية يوم ٢١ من نفس الشهر، والرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» يوم ٢٢، والاقتصاد والإحصاء يوم ٢٣، والفيزياء والتاريخ يوم ٢٤.

ويؤدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم ٢٥ أغسطس، وامتحان الكيمياء والجغرافيا يوم ٢٧، والرياضيات التطبيقية «الديناميكا» يوم ٢٨، والجيولوجيا والعلوم البيئية وامتحان علم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» يوم ٢٩ أغسطس، والأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، يوم ٣٠ من الشهر ذاته.

أروى عبدالمحسن: دعوات أمى والاجتهاد وتعليمات الأساتذة «سر النجاح»

قالت أروى عبدالمحسن، السادس مكرر على مستوى الجمهورية «شعبة أدبى»، إنها علمت بوجودها ضمن قائمة الأوائل عن طريق الصدفة، من خلال صديقة والدتها، مشيرة إلى أنها لم تكن مستعدة لتلقى خبر مفرح كهذا.

وأضافت: «كنت أسعى للحصول على مجموع عال ومشرف، يكلل مجهودى وتعبى طوال العام، لكن لم يكن فى مخيلتى أننى سأكون من بين العشرة الأوائل»، متابعة: «الحمد لله.. مفاجأة غير متوقعة».

واعتبرت أن سر النجاح هو دعوات والدتها، والسعى والاجتهاد، وتنفيذ تعليمات ونصائح المدرسين، لأن لديهم الخبرة التى تُمكن الطلاب من تحقيق أحلامهم.

واسترجعت أيام الدراسة والامتحانات، قائلة: «كان هناك توتر، وهذا أمر طبيعى، لكن لا بد من السيطرة عليه بالتوازن والتخطيط السليم، لكى تسير الفترة الدراسية بسهولة، ويتحقق المطلوب فى النهاية»، معتبرة أن «الامتحانات كانت فى مستوى الطالب المجتهد»، وكان أصعب مادة واجهتها هى «التاريخ».

وعن مستقبلها الجامعى، قالت إنها تحلم بالالتحاق بكلية ترتبط بدراسة اللغات، لحبها لدراسة اللغات الأجنبية، مختتمة بقولها: «أنا فخورة بمجهودى، وأننى رضيت أبويا وأمى بنجاحى».

عمر السيد: كنت أحصل على دروس فى كل المواد.. وأحرص على تشجيع الزمالك

كشف عمر السيد محمود، ثانى الجمهورية «مكرر»، عن أنه ينوى الالتحاق بكلية الطب جامعة طنطا، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع أن يكون من أوائل الثانوية العامة، حتى أخبره صديق له بالنتيجة، ولم يتصل به الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، حتى الآن. وأضاف «عمر» أن له شقيقًا يدرس بكلية الصيدلة، وآخر يدرس فى كلية الطب، كاشفًا عن أنه كان يذاكر ٦ ساعات يوميًا لتحقيق حلمه بدخول كلية الطب. ووجه الشكر لأسرته التى ساعدته ووفرت له كل أوجه الراحة، مشيرًا إلى أنه حصل على دروس خصوصية فى جميع المواد، كما أنه كان يشجع نادى الزمالك، ويحرص على متابعة مباريات الفريق.

أحمد سمير: لم أعتمد على الدروس الخصوصية.. وركزت فى الـ«أونلاين»

كشف أحمد سمير، السادس على مستوى الجمهورية «الشعبة الأدبية»، عن أنه لم يتوقع أن يصبح من أوائل الثانوية العامة، وفوجئ بمقطع فيديو صادر عن وزارة التربية والتعليم وبه صورته من ضمن الأوائل.

وأضاف «سمير»: «أهلى أكتر ناس كانت واقفة جنبى، متوقعتش إنى هكون من الأوائل، بس كنت بعمل اللى عليا، رغم الصعوبات الكتير اللى واجهتها، وكان من بينها مذاكرة دروسى أونلاين».

وكشف عن عدم اعتماده على الدروس الخصوصية، وأن اعتماده الأول كان على دروس الـ«أونلاين» عبر الإنترنت، مضيفًا: «كانت بتوفر عليا مجهود ووقت كبير».

وعن ساعات المذاكرة، قال «سمير» إنه لم يحدد عدد ساعات معينة للمذاكرة، كما أن أهله لم يضغطوا عليه يوميًا بسبب المذاكرة، مضيفًا: «مكنش حد من أهلى بيضغط علىّ، لأنى كنت بعمل اللى عليا».

وواصل: «كان هناك توتر فى الدراسة والامتحانات، وهذا أمر طبيعى، لكن من المهم عدم تحوله إلى توتر مرضى»، مشيرًا إلى أنه لم يستهدف دخول كلية بعينها حتى الآن، لكن «ممكن أدخل الألسن لو ربنا أراد».

إسلام إبراهيم: نظام التعليم الجديد وراء تفوقى و«الألمانى» الأسهل

أكد إسلام إبراهيم عبدالرءوف، الرابع على مستوى الجمهورية، من محافظة الإسماعيلية، أن نظام الثانوية العامة الجديد ساعده فى التفوق، لأنه يعتمد على الفهم لا الحفظ.

وأضاف أنه لم يستهدف أن يكون من الأوائل، بل سعى للحصول على الدرجات النهائية فى جميع المواد دون الاهتمام بالترتيب، كاشفًا عن أن امتحانى «الأحياء» و«اللغة العربية» كانا الأصعب، بينما كانت «اللغة الألمانية» الأسهل.

وقال والد الطالب، إن الفضل فى تفوق «إسلام» يعود إلى جده، لأنه زرع محبة العلم فى قلوب الأسرة، مضيفًا: «علمت ابنى ما علمنى إياه أبى.. والحمد لله حصل على المركز الرابع على المستوى الجمهورية بشعبة العلمى علوم».

وأضاف الأب أن زوجته، المهندسة «فاتن»، لها فضل كبير أيضًا فى تفوق «إسلام»، فقد كانت تتابعه طوال الوقت، مشيرًا إلى أنهما، كأب وأم، كانا يعطيان الحرية الكاملة للابن، ولا يضغطان عليه للمذاكرة. وقال: «كان يذاكر وقتما شاء ويخرج مع أصدقائه.. وكنت أشعر بأنه سيكون من الأوائل».

ووصف الأب النظام التعليمى الجديد بأنه راق ونموذجى وناجح، لأنه يخاطب الطالب الفاهم ولا يعتمد على الحفظ، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الضغط على أبنائهم.

وكشف عن أنهم من أبناء محافظة الشرقية، ويشجعون نادى الأهلى، لأن «الشراقوة أهلاوية»، لكنهم يقيمون فى الإسماعيلية منذ ٦ سنوات، ويحبون الإسماعيلية ونادى الإسماعيلى.

كيرلس سامح: الفضل كله لله.. وأتمنى دخول «حاسبات»

ذكر كيرلس سامح حسنى فخرى، الأول على مستوى الجمهورية «الشعبة الرياضية- دمج»، أنه فوجئ باتصالات كثيرة من أصدقائه وأقاربه يبلغونه بوجود اسمه ضمن أوائل الجمهورية، واصفًا شعوره فى هذه اللحظة بأنه «يوم عيد». وأضاف «فخرى»: «الفضل كله لله، فهو من كرمنى بهذا التفوق، ولم يضِع مجهودى، خاصة أن العام الدراسى الحالى كان صعبًا للغاية»، متمنيًا أن يفرح جميع زملائه طلاب الثانوية العامة بنجاحهم، ودخولهم الكلية التى يحلمون بها. وكشف عن أنه كان يذاكر ٧ ساعات يوميًا، مع الحرص على ألا يفوته أى من دروسه ومراجعاته، لافتًا إلى رغبته فى الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات لشغفه وحبه لهذا المجال.

مريم إسماعيل: استفدت من والدى.. وأسعى للألسن

قالت مريم محمد أحمد إسماعيل، السادس على مستوى الجمهورية «الشعبة الأدبية»، إن والدها هو من أبلغها بخبر وجودها فى قائمة «العشرة الأوائل بالثانوية العامة»، مشيرة إلى أنه رغم توترها فى انتظار النتيجة لجنى ما زرعته طوال عام كامل، لم تتوقع أن تكون من الأوائل.

وأكدت «مريم»: «سنة مش سهلة وأصعب حاجة توترها»، مشددة على أن «توتر الثانوية العامة شعور طبيعى، لكن لا بد من التحكم فيه بالمذاكرة والترتيب الجيد، حتى لا يتغلب شعور التوتر على التركيز والجهد المبذول».

وشددت على أن والدها كان هو الداعم والسند، لكونه «مدرس ثانوى»، وبالتالى كان يزيدها من خبرته، ويعرفها الطريقة المثلى للمذاكرة والتركيز الفعال للحصول على أعلى الدرجات.

وأشارت إلى رغبتها فى الالتحاق بكلية الألسن، لحبها دراسة اللغات والمواد الأجنبية، معتبرة أن سر النجاح فى أى عقبة مثل الثانوية العامة هو التركيز والبعد عن التوتر والتنظيم الجيد.

واختتمت: «ثقتى فى الله كانت بلا حدود، وكنت دائمًا أحدث نفسى وأطمئنها فى أى لحظة يأس أو إحباط بأن الله لن يضيع تعبى وجهدى وأمل والدى فىّ».

محمود الفيل: توقعت وجودى ضمن «العشرة».. أحلم بـ«هندسة».. و١٠ ساعات يوميًا للمذاكرة

قال محمود نعمان عبدالمجيد الفيل، ابن قرية «خربتا» بمركز كوم حمادة فى محافظة البحيرة، رابع الجمهورية «الشعبة العلمية الرياضية»، إنه توقع الحصول على مركز متقدم، وأن يكون من بين أوائل الثانوية العامة.

وأضاف أنه كان يذاكر قرابة الـ١٠ ساعات يوميًا، معتمدًا على قدرته فى تحصيل المعلومات بسرعة، خاصة أنه يدرس مواد حسابية تعتمد على الفهم أكثر من الحفظ، كما أنه كان متفوقًا فى جميع المراحل التعليمية السابقة.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من أفراد عائلته يدرسون أو تخرجوا فى كليات الطب، وكان يتابع مؤتمر الوزير فى انتظار سماع اسمه بين الأوائل، وهو ما حدث بالفعل، وقوبل بسعادة وفرحة كبيرتين بين أفراد أسرته وجيرانه.

وأوضح أنه حصل على مجموع ٤٠٤ درجات، وكان يراجع إجاباته عقب كل امتحان لحساب أخطائه، وتقدير المجموع الذى سيحصل عليه، كاشفًا عن حلمه الالتحاق بكلية الهندسة.

إسلام الدويل: مادة «الأحياء» أصعب امتحان وأنتظر كلية الطب

كشف إسلام فتحى فتحى إبراهيم الدويل، ابن مركز فارسكور فى دمياط، ثانى الجمهورية «علمى علوم»، أنه حصل على مجموع ٤٠١ درجة، وعلم بالنتيجة عبر رابط البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حيث فوجئ بصورته ضمن الأوائل.

وأضاف «الدويل» أنه كان يواظب على المذاكرة أكثر من ٦ ساعات يوميًا، والتحق بشعبة «علمى» علوم لتحقيق أمله وأمل أسرته فى الالتحاق بكلية الطب.

وكشف عن أن أصعب امتحان مر به كان مادة «الأحياء»، لكنه استطاع اجتيازه بتفوق بعون الله، وتحقيق درجة عالية، مشيرًا إلى أنه عاش فترات صعبة أثناء الدراسة وفى فترة الامتحانات، لكنه تمكن من تجاوزها بفضل توفيق الله ومساندة أسرته له، مختتمًا بقوله: «أنتظر فتح باب القبول بالجامعات لأتمكن من الالتحاق بكلية الطب».

أحمد هشام: أسرتى أكبر داعم ولم يبخلوا على بشىء وعلمت بالنتيجة من «فيسبوك»

ذكر أحمد هشام بدوى، الرابع «مكرر» على مستوى الجمهورية «شعبة علمى علوم»، إنه علم بالنتيجة من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حيث فوجئ بأن اسمه مكتوب، لكن بجواره محافظة كفرالشيخ وليس أسيوط التى ينتمى إليها، لذا تشكك فى النتيجة، قبل أن يتأكد بوجود خطأ فى كتابة المحافظة. وأضاف «بدوى»: «أهلى ساعدونى ووقفوا إلى جانبى وخففوا عنى التوتر والضغط، لذا تمكنت من المذاكرة واستطعت تحقيق نتيجة جيدة. فى يوم الامتحانات كنت أكثر توترًا، وأهلى ساعدونى فى مراجعة كامل دروسى ولم يبخلوا علىّ بشىء، واعتمدت على الدروس الخصوصية، وذاكرت ساعات طويلة، وأحلم بدخول كلية طب، وسأختار التخصص أثناء الدراسة بإذن الله». وأكدت الدكتورة هالة زين العابدين، أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة أسيوط، والدة الطالب، أن الدراسة هذا العام كانت صعبة ومليئة بالتوتر، موضحة: «بدأنا دروسًا فى فترة الإجازة، وكان نجلى يذاكر ٨ ساعات يوميًا، ومع اقتراب موعد الامتحانات زاد من ساعات المذاكرة». وأضافت: «أكثر فترة صعبة مرت علينا كانت وقت الامتحانات، لأن هناك بعض الأسئلة لم يكن نجلى راضيًا تمامًا عن إجابتها، لكننا كنا ندعمه ولا نراجع الإجابات لمعرفة الخطأ من الصواب، حتى لا يصاب بالتوتر فى باقى الامتحانات».

واختتمت: «توقعنا حصوله على مجموع مرتفع، لأنه مجتهد جدًا وكان يذاكر فترات طويلة، لكننا لم نتوقع أبدًا أن يكون من أوائل الجمهورية».