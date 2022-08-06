طبيب البيت الأبيض: فحص كورونا لبايدن تحولت إلى سلبية

قال طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور، اليوم السبت، إن فحوص كورونا للرئيس الأمريكي جو بايدن تحولت إلى سلبية.

وفي وقت سابق، أكد أوكونور، أن الرئيس جو بايدن لا يزال يشعر بأنه "بصحة جيدة للغاية" بينما لا تزال فحوصه إيجابية لكورونا واستمرار إصابته بالمرض.

وحسبما أوردت وكالة “رويترز"، أشار طبيب البيت الأبيض في مذكرة إلى أن بايدن سيواصل إجراءات العزل الصارمة، لحين تحول الفحوص إلى سلبية.

وكتب أوكونور في المذكرة: "لا يزال الرئيس يشعر بأنه بصحة جيدة. لقد اختفى السعال بشكل كامل تقريبا. ولا تزال (مؤشرات) درجة حرارته ونبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعية تماما. كما لا تزال رئتاه نظيفتين".