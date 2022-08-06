«النقض»: المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه

قضت محكمة النقض بمعاقبة تشكيل عصابي يتكون من ثلاثة متهمين تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه على الطرق العامة بالمنيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، عما أسند إليهم وبمصادرة الأسلحة المضبوطة.

تفاصيل القضية عندما تقدم المتهمون بالطعن أمام محكمة النقض، وذلك على حكم محكمة جنايات المنيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، في واقعة اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه.

وتضمن منطوق محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضى بها على الطاعنين السجن المشدد لمدة عشر سنوات، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية بأنهم في دائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا سرقوا الدراجة البخارية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة المجني عليه "س.ا"، وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفوه وتعدوا عليه بالضرب وأشهر الأول والثاني في وجهه أسلحة بيضاء وأحدث الأول به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة المجني عليه والاستيلاء عليها، وذلك على النحو المبين بالأوراق، كما أن المتهمين الأول والثاني أحرز كل منهم وبغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال".