«الشريف» يستقبل أوائل الثانوية العامة من أبناء محافظة الإسكندرية بمكتبه

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، أبناء محافظة الإسكندرية الذين جاءوا ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 2021/ 2022، لتكريمهم على تفوقهم الدراسي، وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب، ونادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد الشريف أنه كان حريصًا على استقبال أبناء الإسكندرية أوائل الثانوية العامة لتهنئتهم وتكريمهم على هذا النجاح المشرف، لافتًا إلي أن هؤلاء الطلاب المتميزين هم نموذج مشرف لمحافظة الإسكندرية والمحافظة تفتخر بهم دائمًا.

كما أعرب المحافظ عن سعادته لاستقبال الطالبة ناريمان أحمد صالح فرج، الحاصلة على الأول على الجمهورية من المكفوفين في الثانوية العامة، والتي تعد مثالًا مشرفًا يحتذى به، مؤكدًا أن المحافظة تقف دائمًا خلف أبنائها المتميزين وخاصة أبناءها من ذوي الهمم.

هذا وقد وجه المحافظ الشكر والتقدير لكل أب وأم من أولياء أمور الطلاب الأوائل على تكبده المشاق لأجل أبنائه ومساهمتهم بدور فعال في حصولهم على هذه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.

على الصعيد ذاته، أكد "الشريف" أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين، في ظل رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وتبني مواهبهم.

وكان قد هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الأوائل الـ4 من أبناء محافظة الإسكندرية الذين جاءوا ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 2021/ 2022، مشيدًا بتفوقهم الدراسي المذهل، مؤكدًا أنهم بمثابة نموذج مشرف لمحافظة الإسكندرية ومثال يحتذى به، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتفوقين.

كما هنأ جميع طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح.

ووجه المحافظ الشكر لأولياء أمور الطلاب لدعمهم ودورهم البناء في تقلد أبنائهم هذه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، وهو الذي سيكون موضع تقدير واهتمام حيث سيتم تكريمهم بالشكل اللائق من المحافظة.

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