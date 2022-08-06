السبت 06 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

صفارات الإنذار تدوى فى تل أبيب

إسرائيل
إسرائيل
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قال شاهد عيان إن صفارات الإنذار انطلقت في تل أبيب المركز التجاري لإسرائيل اليوم، تحذيرا من هجمات صاروخية من قطاع غزة، مع استمرار الهجوم على القطاع لليوم الثاني.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات، وسُمع في المدينة ما لا يقل عن 3 انفجارات ربما نجمت عن اعتراض صواريخ.

وذكرت قوات الاحتلال أنها تستعد لـ«أسبوع من العمليات» ضد الفلسطينيين، فيما جرى إطلاق وابل من الصواريخ من غزة كرد انتقامي عقب مقتل القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري أمس الجمعة.

وبدأت جولة التوتر في غزة، عصر أمس، بعملية اغتيال إسرائيلية استهدفت الجعبري داخل شقة سكنية بدعوى تخطيطه لعمليات ضد إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صافرات الإنذار دوت في مدينة عسقلان ومناطق متفرقة في جنوب إسرائيل قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة بفعل إطلاق القذائف الصاروخية.

وقال ناطق عسكري إنه جرى إطلاق 190 صاروخا من قطاع غزة منذ أمس الجمعة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 15 خلال 24 ساعة مع تواصل غارات إسرائيل اليوم على قطاع غزة مستهدفة مواقع لحركة الجهاد الإسلامي.

وذكرت وزارة الصحة، في غزة في بيان صحفي، أن 5 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة استشهدوا في غارات إسرائيلية منذ ساعات صباح اليوم.

إسرائيل الفصائل الفلسطينية الدفاع الإسرائيلية الجهاد الإسلامي اغتيال إسرائيلية جنوب إسرائيل قطاع غزة

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