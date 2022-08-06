السبت 06 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المؤبد لمتهم بقتل مواطن والمشدد 5 سنوات لـ4 آخرين فى سوهاج

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكمًا يقضي بمعاقبة "أ.ص" مزارع، بالسجن المؤبد، كما عاقبت المتهمين "م. ص"، و"ع. ص"، و"ر.ع" و"ع.ص" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات على أرض زراعية.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف الزاوى، وأمين نظمى، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن، وأحمد سعد.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة مركز طهطا، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل المجني عليه "ك. م" مع سبق الإصرار والترصد بأن قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من "بنادق آلية" عليه  حتى لقى مصرعه فى الحال بسبب خلافات على أرض زراعية بدائرة مركز طهطا.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

أرض زراعية ارتكاب الواقعة الإصرار والترصد الأعيرة النارية السجن المؤبد السجن المشدد لمدة المستشار عماد سامى

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وائل لطفي

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