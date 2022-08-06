السبت 06 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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مصر

بالخطوات.. موعد وطريقة تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السبت الموافق السادس من أغسطس 2022 يكثف آلاف الطلاب والطالبات البحث عن موعد تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد حصولهم على درجات لا تتوافق مع أدائهم في الامتحانات من وجهة نظرهم.

التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022

في هذا السياق  كشف وزير التعليم الدكتور طارق شوقي عن موعد تقديم التظلمات وطريقة  تقديمها من خلال الفيديو الذي تمّ بثه عبر صفحة وزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الذي أعلن فتح باب التظلمات على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بعد 48 ساعة من اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الذي أعلن فيه إحصائيات نتيجة الثانوية العامة وأسماء أوائل الثانوية 2022 ويقدمها  الدستور في السطور الآتية .

 

موعد تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022

وأعلن الوزير عن موعد تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022 هو يوم الإثنين المقبل الموافق 8 أغسطس 2022 بعد مرور 48 ساعة على موعد إعلان النتيجة، إذ أعلن وزير التعليم عن فتح رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022 على الموقع الرسمي لوزارة التعليم من  هنــا.

 

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خطوات تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022

1- التقدم بطلب التظلم على موقع وزارة التربية والتعليم بعد 48 ساعة من اليوم ولمدة 10 أيام.

2- تتمّ أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا.

3- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم 300 جنيه لكل مادة.

4- تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

 

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إجراءات التقدم بتظلمات الثانوية العامة 2022

وتشمل إجراءات التقدم بتظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022 كالتالي:

1- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًا.

2- يتمّ تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

3- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

قبول تظلمات نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بعد قبول طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022 يتمّ التالي:

1- حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

2- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

3- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

4- يتمّ الاطلاع على صورة البابل شيت إضافة إلى نموذج الإجابة.

5- يراجع الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

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