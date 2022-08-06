السبت 06 أغسطس 2022
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تحقيقات ومتابعات

خطوة بخطوة.. طريقة حساب مجموع الثانوية العامة 2022/1443 بالنسبة المئوية

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2022
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يبحث طلاب الثانوية العامة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022/1443، عن طريقة حساب مجموع الثانوية العامة 2022/1443 بالنسبة المئوية ن وهي الطريقة المعتمده في ظهور نتيجة الثانوية العامة حي يحدد كل طالب النسبة المئوية التى حصل عليها في نتيجة الثانوية العامة 2022/1443 ولايقول المجموع الكلي الذي حصل عليه كنوع من أنواع العرف المجتمعي.

وكانت نتيجة الثانوية العامة 2022/1443 قد تم اعتمادها من قبل وزير التعليم طارق شوقي صباح اليوم السبت 6 أغسطس 2022، وأعلن اسماء اوائل الثانوية العامة 2022/1443 ، وظهرت النتيجة على المواقع الالكترونية بعدها بساعتين أى في تمام الساعة ال12 ظهر اليوم السبت .

 

طريقة حساب مجموع الثانوية العامة 2022/1443 بالنسبة المئوية

 

يبحث طلاب طريقة حساب مجموع الثانوية العامة 2022/1443 بالنسبة المئوية عن طريقة حساب مجموع الثانوية العامة 2022/1443 بالنسبة المئوية، والجدير بالذكر أن المجموع الكلي للثانوية العامة  2022/1443  هو 410 درجة للطلاب في الشعب الثلاث – علمي – أدبي – علمي رياضيات .

 ويستطيع طلاب الثانوية العامة 2022/1443 ، حساب مجموع الثانوية العامة 2022/1443 بالنسبة المئوية بضرب القيمة الرقمية في 100، ليتم حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2022/1443 على سبيل المثال أوجد النسبة المئوية لـ 385.5  درجة من إجمالي 410  درجات، ويكون الحل باستخراج نسبة الدرجات في البداية من 385.5 ⁄ 410  ثم نضرب الناتج في 100 ليكون المجموع النهائي 94 % لطلاب الثانوية العامة 2022/1443.

 

 

خطوة بخطوة .. نتيجة الثانوية العامة 2022/1443

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2022/1443، للطلاب في جميع أنحاء الجمهورية بعد اعتمادها من قبل  طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم اليوم السبت 6 أغسطس2022 .

 ويستطيع طلاب الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2022/1443  الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022  https://g12.emis.gov.eg/ للحصول على نتيجة نتيجة الثانوية العامة 2022/1443، كما يتم إتاحة النتيجة عبر موقع جريدة الدستور من خلال هذا الرابط https://natega.dostor.org/

 

توفر وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2022/1443 ، من خلال هذا الرابط https://g12.emis.gov.eg/ ، ثم كتابة رقم الجلوس، والضغط على أيقونه عرض نتيجة الثانوية العامة 2022/144ثم ستظهر نتيجة طالب ثالثة ثانوي 2022/1443 .

 

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلالا المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم السبت 6 أغسطس 2022 احصائيات  نتيجة الثانوية العامة 2022/1443 ، وبلغت نسبة النجاح 2022/1443 ، وهي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

 

 

نتيجة الثانوية العامة 2022/1443 عبر الدستور 

يوفر موقع الدستور نتيجة الثانوية العامة 2022/1443 عبر الدستور ، وعلى طلاب الثانوية العامة الدخول عبر هذا الرابط

https://natega.dostor.org/ ، وكتابة رقم جلوسهم والتأكد من صحته والضغط على عرض النتيجة فتظهر نتيجة الثانوية العامة 2022/1443 .

 

 

 

 

 

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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