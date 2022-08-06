السبت 06 أغسطس 2022
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مصر

لوحة الشرف.. أسماء أوائل الثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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اعتمد الدكتور طارق شوقي  نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022 صباح اليوم السبت 2022 وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

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أوائل الثانوية العامة 2022 للشعبتين الأدبية والعلمية

 

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع الدستور الآن، وفي نهاية المؤتمر أعلن طارق شوقي أوائل الثانوية العامة 2022 للشعبتين الأدبية والعلمية.

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أوائل الثانوية العامة علمي علوم 

  1. ملك عبدالفتاح محمود الشبشيري / تلا الثانوية الجديدة بنات / المنوفية / 402 / الأول.
  2. إسلام فتحي فتحي إبراهيم الدويل / الشهيد ماهر رخا الثانوية / دمياط / 401 / الثاني مكـرر.
  3. عمر السيد محمود عبدالقادر داود / قطور الثانوية المشتركة / الغربية / 401 / الثاني مكـرر.
  4. محمد اشرف كمال خليل عبد الله / الزقازيق الثانوية بنين / الشرقية / 401 / الثاني مكـرر.
  5. اميره خالد صلاح عمر / تلبنت قيصر الثانوية المشتركة / الغربية / 400 / الثالث مكــرر.
  6. محمد أيمن نصر متولى السيد البرقي / برج نور الحمص الثانوية المشتركة / الدقهلية / 400 / الثالث مكــرر.
  7. أحمد هشام بدوي علي / مدرسة دار حراء الإسلامية / أسيوط / 399 / الرابع مكـرر.
  8. إسلام إبراهيم عبدالرؤوف محمد الهادي / الشهيد أحمد فوزي عمارة الثانوية العسكرية بنين / الإسماعيلية / 399 / الرابع مكـرر.
  9. خالد محمد عوض عبد الرؤوف / بدر الثانوية بنين / البحيرة / 399 / الرابع مكـرر.
  10. شهد مجدى فهمى محمد على / أولاد صقر الثانوية بنات / الشرقية / 399 / الرابع مكـرر.
  11. كيرلس خالد برتله شنودة / الغريزات الثانوية المشتركة / سوهاج / 399 / الرابع مكـرر.
  12. كيرلس نسيم عازر خليل / الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية المشتركة بالألومنيوم / قنا / 399 / الرابع مكـرر.
  13. لؤي احمد فوزي عبد الحافظ / القوصية الثانوية بنين / أسيوط / 399 / الرابع مكـرر.

14.يوسف محمود السيد أبو سريع نور / الحاج/ عزت عبدالحفيظ ث . م بكوم الأطرون / القليوبية 399 / الرابع مكـرر.

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 ورابط استخراج نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

أوائل الثانوية العامة 2022 علمي رياضة

 

1 – عمر شريف عبدالمنعم عبدالحميد (الشرقية) 407.

2 – مريم حسن عبدالمنعم عويس (الجيزة) 406.

3 – أحمد سامى محمود السيد الغربية 405.

4 – محمد عاطف عبدالموجود الشيمي (الغربية) 405 الثالث مكرر.

5 – مارك ناجح ملاك بانوب (المنيا) 404.

6 – محمود مجدى السيد جعفر (المنوفية) 404 (الرابع مكرر).

7 – محمود نعمان عبدالمجيد الفيل (البحيرة) 404 (الرابع مكرر).

8 – مروان أحمد سمير محمد على الشلقامي (القاهرة) 404.

9 – ندى محمود عبدالمولى عبدالحميد (الجيزة) 404.

 أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية 

  1. زينب أكرم حسن حميدة من محافظة الفيوم بمجموع 387.
  2. ساندي معاذ مقبول محمد عبد اللطيف من محافظة القاهرة بمجموع 384.
  3. أمنية إبراهيم السيد محمد عيد من محافظة الدقهلية بمجموع 383.
  4. عائشة حسن طه حسن عبد الصادق من محافظة الإسكندرية بمجموع 383.
  5. سوسن راني سراج الدين محمد من محافظة الدقهلية بمجموع 382.
  6. مهند محمد شعبان محمود من محافظة الجيزة بمجموع 382.
  7. بسملة محمود رشاد أحمد من محافظة سوهاج بمجموع 381.
  8. أحمد سمير عبد العزيز السيد مصطفى من محافظة القاهرة بمجموع 380.
  9. أروى عبد المحسن محمد عبد السلام من محافظة الإسكندرية بمجموع 380.
  10. لينة أحمد فؤاد محمد حسن من محافظة الجيزة بمجموع 380.
  11. مريم محمد أحمد إسماعيل على من محافظة القليوبية بمجموع 380.
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