السبت 06 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 12 شخصًا فى انقلاب «ميكروباص» بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 12 شخصًا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم في انقلاب سيارة ميكروباص بمركز إيتاي البارود بالبحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بإحدى الترع المجاورة لقرية شبرا النونة التابعة لمركز إيتاي البارود على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود بالبحيرة لإسعافهم وتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

حادث تصادم سيارة ميكروباص البحيرة اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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