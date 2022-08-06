ظهرت الآن| لينك نتيجة الثانوية العامة 2022/1443 وطلاب تُحجب عنهم

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2022/1443 وترتفع معدلات البحث لمعرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس وهو ما سنوفره في هذا التقرير، وسنوضح تفاصيل حجب نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022.

طلاب يتم حجب نتيجة الثانوية العامة 2022 عنهم

تُحجب نتيجة الثانوية العامة 2022 له هم المتورطين فى محاضر غش في الثانوية العامة 2022 وتقوم الشئون القانونية بالتحقيق فيها حاليًا ومعرفة تورطهم من عدمه.

ووفقًا لما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعلم والتعليم والتعليم الفني فقد قال في تصريحات تلفزيونية له أن عدد الطلاب الغشاشين لا يزيد عن 80 طالب وتم ضبطهم خلال دقائق، مؤكدًا أن هذا يمثل نسبة 1 في الـ 100 ألف ومقارنة بالأعوام السابقة هذا إنجاز كبير.​

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 /1444

ويدخل طالب الصف الثالث الثانوي 2022 عبر رابط موقع "الدستور" لتسجيل نتيجة الثانوية العامة من هنــــــــــا.

يسجل طالب ثانوية عامة 2022 الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون، وسيتم التواصل معه فور الإعلان رسميًا عن نتيجة 3 ثانوي عام 2022.

كيفية حساب درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2022

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأن درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة 1444 يتم تغيير معاييرها من عام إلى آخر.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" إن موقف درجات الرأفة في نتيجة الصف الثالث الثانوي 20222 سيتم الإعلان عنه مع اعتماد نتيجة 3 ثانوي والتي سيعلن عنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي خلال الأيام المقبلة.

وكشفت آليات توزيع درجات الرأفة أنها تكون حسب نسبة النجاح وتكون قيمتها في حدود نسبة 3 إلى 10% غالبا من الدرجات الكلية للمادة ويتم توزيعها حسب حاجة الطالب.

وأضاف المصدر: «مثلًا فى طالب محتاج أو فاضله درجتين على النجاح في مادة واحدة علشان يتحول من دور تاني لنجاح بيتم إضافة درجات الرأفة له.. ولو في طالب يستحق درجتين أو 3 درجات للدخول في امتحانات الدور الثاني بدل ما يعيد السنة كلها برضه بيتم إضافة درجات الرأفة له»