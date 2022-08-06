السبت 06 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

منوعات

ظهرت الآن| لينك نتيجة الثانوية العامة 2022/1443 وطلاب تُحجب عنهم

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس
ads

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2022/1443 وترتفع معدلات البحث لمعرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس وهو ما سنوفره في هذا التقرير، وسنوضح تفاصيل حجب نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022.

طلاب يتم حجب نتيجة الثانوية العامة 2022 عنهم

تُحجب نتيجة الثانوية العامة 2022 له هم المتورطين فى محاضر غش في الثانوية العامة 2022 وتقوم الشئون القانونية بالتحقيق فيها حاليًا ومعرفة تورطهم من عدمه.

ووفقًا لما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعلم والتعليم والتعليم الفني فقد قال في تصريحات تلفزيونية له أن عدد الطلاب الغشاشين لا يزيد عن 80 طالب وتم ضبطهم خلال دقائق، مؤكدًا أن هذا يمثل  نسبة 1 في الـ 100 ألف ومقارنة بالأعوام السابقة هذا إنجاز كبير.​

txt

ظهرت حالا.. نتيجة الثانوية العامة 2022/1443 لطلاب الصف الثالث الثانوي

txt

نتيجتك برقم جلوسك.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدستور الآن

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 /1444

ويدخل طالب الصف الثالث الثانوي 2022 عبر رابط موقع "الدستور" لتسجيل نتيجة الثانوية العامة من هنــــــــــا.

يسجل طالب ثانوية عامة 2022 الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون، وسيتم التواصل معه فور الإعلان رسميًا عن نتيجة 3 ثانوي عام 2022.

كيفية حساب درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2022

 

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأن درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة  1444 يتم تغيير معاييرها من عام إلى آخر.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" إن موقف درجات الرأفة في نتيجة الصف الثالث الثانوي 20222 سيتم الإعلان عنه مع اعتماد نتيجة 3 ثانوي والتي سيعلن عنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي خلال الأيام المقبلة.

وكشفت آليات توزيع درجات الرأفة أنها تكون حسب نسبة النجاح وتكون قيمتها في حدود نسبة 3 إلى 10% غالبا من الدرجات الكلية للمادة ويتم توزيعها حسب حاجة الطالب.

وأضاف المصدر: «مثلًا فى طالب محتاج أو فاضله درجتين على النجاح في مادة واحدة علشان يتحول من دور تاني لنجاح بيتم إضافة درجات الرأفة له.. ولو في طالب يستحق درجتين أو 3 درجات للدخول في امتحانات الدور الثاني بدل ما يعيد السنة كلها برضه بيتم إضافة درجات الرأفة له»

نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2022 اوائل الثانوية العامة 2022 نتيجة الثانوية العامة الدستور نتيجة الثانوية العامة على الدستور رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الثانوية العامة تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة ثانوية عامة 2022 نتيجة ثانوية عامة 2022 نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022 تنسيق 2022 تنسيق الثانوية العامة مكتب التنسيق رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 نتيجة الثانوية العامة 2022 الدستور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر الدستور الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال والحوار الوطنى

ماجد حبته

مِـ الثانوية.. لِـ الكلية

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ وأحمد عدوية!

د. رضا عطية

«شاى باللبن فى الزمالك».. اعتصام المثقفين وإرهاب الأجانب فى ضفيرة روائية

د.محمد شادي

خُفى حُنين... وتمرة

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

العربية: مصر تقدم مقترحًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

رئيس وزراء إسرائيل يُطلع نتنياهو على تفاصيل العملية العسكرية فى غزة

كيف نفذت إسرائيل اغتيال «تيسير الجعبري» في غزة؟ عملية مزدوجة وسر الإشارة الأولى