السبت 06 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

قتل ابنته لشكه في سلوكها بالجيزة.. والنيابة تأمر بحبسه

جريدة الدستور
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أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل قتل ابنته بعد وصلة تعذيب لشكه في سلوكها بمنطقة أبو النمرس بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه. 

كما انتدبت النيابة الطب الشرعي لبيان سبب وفاة الفتاة وإعداد تقرير بذلك، والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح. 

تلقت قسم شرطة أبوالنمرس، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال فتاة مصابة بكسور وكدمات ونزيف داخلي ووجود آثار تعذيب وادعاء والدها بسقوطها من علو علي غير الحقيقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، لتشريحها والتصريح بدفنها، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، النيابة العامة للتحقيق. 

وبالفحص وإجراء تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الفتاة لشكه في سلوكها ومراقبتها بتحدثها في الهاتف المحمول بالساعات، إلى جانب خروجها المستمر من المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وذكر أنه أنهى حياة المجني عليها لشكه في سلوكها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الجيزة حبس عامل منطقة أبو النمرس بالجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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