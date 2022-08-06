السبت 06 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية ويعقد لقاء مع الطلبة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، بجولة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.  

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسـة الجمهورية بأن زيارة الرئيس تأتي في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وهنّأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الطلبة الخريجين بقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية لينضموا لصفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن، كما استعرض الموقف التنفيذي لأعمال الأكاديمية العسكرية، والوقوف على مقترح هيئة الزي الجديد لطلبة الأكاديمية.

كما عقد الرئيس لقاء مع طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس، واستمع لآراء الطلبة واستفساراتهم في مختلف القضـايا والموضوعات، واستعرض سيادته موقف مصر في موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط، وأكد الرئيس موقف مصر الثابت في ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي، وتناول جهود الدولة المصرية في مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمشروع «حياة كريمة»، كما أشار الرئيس إلى أهمية الوعى وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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