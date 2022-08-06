ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يبحث طلاب الثانوية العامة 2022 وأولياء امورهم عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير نتيجة الثانوية العامة 2022 لجميع طلاب الثانوية العامة 2022 ، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والذي تم من خلاله اعلان نتائج الامتحانات 2022 لكافة المراحل التعليمية من الابتدائية وحتى نتيجة الثانوية العامة 2022.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السبت الموافق 6 أغسطس 2022 في العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على "فيسبوك"، ومن خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر التليفزيون .

نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يستطيع طلاب الثانوية العامة 2022 ، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات التالية :

الدخول على رابط موقع وزارة عبر موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط https://moe.gov.eg/

يجب علي الطالب إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح والمكون من 14 رقم.

يجب علي الطالب الضغط على كلمة «عرض النتيجة».

تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 أمام الطالب.

قد يهمك أيضًا:

نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور

نتيجة الثانوية العامة 2022

يدخل طالب الصف الثالث الثانوي 2022 عبر رابط موقع "الدستور" لتسجيل نتيجة الثانوية العامة 2022 ، https://natega.dostor.org/ ، يسجل طالب الثانوية العامة 2022 الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون، وسيتم التواصل معه فور الإعلان رسميًا عن نتيجة الثانوية العامة 2022 .

يمكنك الآن معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 في ثواني بسيطة وبكل سهولة من خلال تتبع الخطوات التالية:

يقوم طالب الشهادة الثانوية العامة 2022 بالدخول على الرابط الإلكتروني على موقع (الدستور) حتى تحصل على النتيجة، للحصول على لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 من هذا الرابط https://natega.dostor.org/

يكتب طالب الشهادة الثانوية العامة 2022 كافة البيانات الخاصة به والتي تشمل على النحو التالي (اسم الطالب رباعي - رقم جلوس الطالب).

بعد أن يقوم طالب الشهادة الثانوية العامة 2022 بكتابة كافة البيانات الخاصة به بالتفاصيل والتأكد منها ستظهر أيقونة الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2022 ثم تضغط على (تسجيل الآن) ودقائق بسيطة ستحصل على نتيجتك.