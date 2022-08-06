السبت 06 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 موقع وزارة التعليم الرسمي

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
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على مدار الساعات الماضية، يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن نتيجة الثانوية العامة، حيث تستمر عمليات البحث حتى الآن، وذلك رغبة في أن يعرفون نتائج الامتحانات التي خاضوها حيث تعد الثانوية العامة أملا للكثير من الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء وذلك لتحقيق أرقاما عالية في النتائج، للالتحاق بالكليات التي يريدونها.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 موقع وزارة التعليم الرسمي 

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطًا إلكترونيًا رسميًا تابعًا للوزارة، لاستعلام الطلاب من خلاله عن النتيجة برقم جلوس الطالب من هنا https://g12.emis.gov.eg/

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قال إن الوزارة عمقت استخدام التكنولوجيا استمرارا لاستخدام منظومة التابلت بالمرحلة الثانوية، حيث قامت بتعميق البنية التحتية في المدارس الثانوية، مؤكدًا أنه تم تقديم التابلت كهدية لطلاب الثانوية كوسيلة اطلاع وتعلم لكي نضع مصادر رقمية كثيرة جدا تضيف إلى فهمهم لمخرجات التعلم سواء على قنوات تليفزيونية أو قنوات مدرستنا 1-2-3، وسواء على بنك المعرفة المصري أو البث المباشر أو منصة التعلم على بنك المعرفة المصري أو حصص مصر.

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول

تفاصيل مؤتمر وزير التعليم للإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

وأكد وزير التعليم، أن تطوير التعليم بدأ منذ عام 2017 عن طريق استحداث نظام وتقييم جديد لقياس مستويات فهم نواتج التعلم بدلاً من الطريقة القديمة التي كانت تقيس استرجاع المعلومات، وعلى هذا الأساس فإن الأسئلة الجديدة تقيس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة منذ 3 أو4 سنوات عاكفة على بناء بنوك أسئلة معيارية للمرحلة الثانوية، وبناء امتحانات معيارية بمواصفات عالمية، لافتًا إلى عقد امتحانات الثانوية بصورة تجريبية عدة مرات، وتمكنا من إتقان موضوع التصحيح الإلكتروني بدون تدخل عنصر بشري.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن إحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، مؤكدًا أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04.

وجاءت نسبة النجاح في الشعبة العلمية (علوم) %78.32، وفي الشعبة العلمية (رياضيات) %81.10، وفي الشعبة الأدبية %68.38.
 

الصف الثالث الثانوي نتيجه الثانويه العامه نتيجة الصف الثالث الثانوي موقع وزارة التعليم موقع وزارة التعليم الرسمي

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وائل لطفي

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