على مدار الساعات الماضية، يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن نتيجة الثانوية العامة، حيث تستمر عمليات البحث حتى الآن، وذلك رغبة في أن يعرفون نتائج الامتحانات التي خاضوها حيث تعد الثانوية العامة أملا للكثير من الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء وذلك لتحقيق أرقاما عالية في النتائج، للالتحاق بالكليات التي يريدونها.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 موقع وزارة التعليم الرسمي

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطًا إلكترونيًا رسميًا تابعًا للوزارة، لاستعلام الطلاب من خلاله عن النتيجة برقم جلوس الطالب من هنا https://g12.emis.gov.eg/

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قال إن الوزارة عمقت استخدام التكنولوجيا استمرارا لاستخدام منظومة التابلت بالمرحلة الثانوية، حيث قامت بتعميق البنية التحتية في المدارس الثانوية، مؤكدًا أنه تم تقديم التابلت كهدية لطلاب الثانوية كوسيلة اطلاع وتعلم لكي نضع مصادر رقمية كثيرة جدا تضيف إلى فهمهم لمخرجات التعلم سواء على قنوات تليفزيونية أو قنوات مدرستنا 1-2-3، وسواء على بنك المعرفة المصري أو البث المباشر أو منصة التعلم على بنك المعرفة المصري أو حصص مصر.

تفاصيل مؤتمر وزير التعليم للإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

وأكد وزير التعليم، أن تطوير التعليم بدأ منذ عام 2017 عن طريق استحداث نظام وتقييم جديد لقياس مستويات فهم نواتج التعلم بدلاً من الطريقة القديمة التي كانت تقيس استرجاع المعلومات، وعلى هذا الأساس فإن الأسئلة الجديدة تقيس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة منذ 3 أو4 سنوات عاكفة على بناء بنوك أسئلة معيارية للمرحلة الثانوية، وبناء امتحانات معيارية بمواصفات عالمية، لافتًا إلى عقد امتحانات الثانوية بصورة تجريبية عدة مرات، وتمكنا من إتقان موضوع التصحيح الإلكتروني بدون تدخل عنصر بشري.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن إحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، مؤكدًا أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04.

وجاءت نسبة النجاح في الشعبة العلمية (علوم) %78.32، وفي الشعبة العلمية (رياضيات) %81.10، وفي الشعبة الأدبية %68.38.

