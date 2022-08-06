بكل الطرق.. كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

رسميًا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتستعد جريدة “الدستور” تقدمها عبر موقعها الإلكتروني، حيث ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم نتيجة الثانوية العامة 2022، ومع قرب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2022.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وتقدم بوابة “الدستور” الخطوات الصحيحة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

رسميا نتيجة الثانوية العامة 2022

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس:

نبدأ بالدخول على الرابط التالي/ بالضغط هنـــــــــــــا.

ثم يدخل الطالب رقم جلوس الثانوية العامة 2022 وستظهر له تفاصيل النتيجة.

وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة.

كما تظهر حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتماد النتيجة رسميًا،

أيضا تظهر للطالب المجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة 2022 بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

يبلغ المجموع الكلى لدرجات طلاب نتيجة الثانوية العامة 2022، نحو 410 درجات.

أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022

بدء ترتيب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المعيار الأبرز والأهم في اختيار أوائل الثانوية العامة 2022 من خلال درجات الطالب في المواد والمجموع الكلي.

نتيجة الثانوية العامة 2022 الأوائل

يذكر أن من قواعد ترتيب نتائج الطلاب في حالة تساوى أكثر من طالب يتم ترتيب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 أبجديًا، كما يتم اختيار ما لا يقل عن 10 طلاب أوائل في كل شعبة من شعب الثانوية العامة، سواء الثانوية العامة علمي علوم أو الثانوية العامة رياضة بجانب الثانوية العامة الشعبة الأدبية.

طريقة احتساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2022

يتم حساب قيمة النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2022، عن طريق عملية ضرب القيمة الرقمية في 100، على سبيل المثال أوجد النسبة المئوية لـ 50 درجة من إجمالي 1250 درجة، ويكون الحل باستخراج نسبة الدرجات في البداية من 50⁄1250 = 0.04 ثم يتم ضرب الناتج في 100 أي أن الناتج النهائي 4%.

وحول نتيجة الثانوية العامة 2022، صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل «فيسبوك»: «أنه بشأن ما يتردد من معلومات وما يكتب عن أرقام طلبة استفادوا من درجات الرأفة وآخرين تغيرت حالتهم من راسب إلى ناجح فكل هذا لا أساس له على الإطلاق وعار تمامًا من الصحة».

كيف يتم ترتيب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022؟

ويتم ترتيب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المعيار الأبرز والأهم في اختيار أوائل الثانوية العامة 2022 وهو درجات الطالب في المواد والمجموع الكلى.

يذكر أن من قواعد ترتيب نتيجة الثانوية العامة 2022 الطلاب الأوائل، في حالة تساوي أكثر من طالب يتم ترتيب أوائل الطلبة أبجديا، كما يتم اختيار ما لا يقل عن 10 طلاب أوائل في كل شعبة من شعب الثانوية العامة، سواء الثانوية العامة علمي علوم أو الثانوية العامة رياضة بجانب الثانوية العامة الشعبة الأدبية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2022، اختبارات القدرات للكليات 2022 حتى يوم السبت 6 أغسطس 2022، وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2022، ثم يظهر للطالب الميعاد المبدئي وبعد دفع رسوم اختبار القدرات يتم تحديد الموعد النهائي المخصص للاختبار.

وإليكم رابط الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2022 من هنا.

ووفقًا لتصريحات السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، بشأن أداء طلاب الدور الثاني لاختبارات القدرات للكليات 2022، فيحق لهم التسجيل باختبارات القدرات للكليات ضمن تنسيق الجامعات 2022.

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الثانوية العامة 2022، ستعلن إلكترونيًا، ولن يتم إرسالها إلى المدارس، لأنه يتم تطبيق كافة قواعد الأمان عليها منعًا لتزويرها، مشددة على أنه سوف يحصل الطلاب الناجحين في الدور الأول على الشهادة بعد طباعتها.