نتيجة الثانوية العامة 2022 برابط مباشر.. أحصل عليها الآن على الدستور

انتهت وزارة التربية والتعليم، من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2022، وقائمة صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمي والأدبي، ويبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة في مختلف المحافظات، عن رابط نتيجة الثانوية العامة الرسمي للعام الدراسي ٢٠٢٢، عقب اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2021-2022، صباح اليوم السبت،

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور طارق شوقي، التفاصيل والإحصائيات الخاصة بنتيجة شهادة الثانوية العامة، اليوم السبت، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على "فيسبوك".

وفي تفاصيل وقائع المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم، أشار إلي أن عدد الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2022، 457.062 من أصل 609.091 طالب وطالبة بنسبة النجاح بلغت 75.04%.

كما أعلن وزير التربية والتعليم، عن قائمة أسماء أوائل الطلاب بنتيجة الثانوية العامة 2022، في مختلف الشعب (علمى علوم، وعلمى رياضيات، وأدبى)، بالإضافة إلى الأوائل من طلاب الدمج والمكفوفين ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «Stem».

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الدستور:

1- الدخول على رابط الدستور المخصص لنتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الرابط التالي (من هنا).

2- اضغط على نتيجة الثانوية العامة 2022.

3- إدخال اسم الطالب/ة رباعي.

4- كتابة رقم جلوس الطالب/ة.

5- الضغط على زر الاستعلام عن النتيجة.

6- يمكنك طباعة النتيجة من خلال استخدام أداة الطابعة الخاصة بك.

أوائل الثانوية العامة 2022

أوائل الشعبة العلمية

أوائل الثانوية العامة 2022 الشعبة الأدبية

رابط نتيجة الثانوية العامة الرسمي للعام الدراسي ٢٠٢٢:

1- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي https://g12.emis.gov.eg/

2- كتابة رقم جلوس الطالب

3- الضغط على أيقونة عرض النتيجة

4- ستظهر نتيجة الطالب متضمنة درجات كل مادة عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم.

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد تظلمات الثانوية العامة، اعتباراً من اليوم التالي لإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي، ويتم تقديم تظلمات الثانوية العامة لمدة 15 يوما، ويتم تحصيل رسوم تظلمات الثانوية العامة بقيمة 300 جنيه للمادة الواحدة، ويتم إيداع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا، عبر منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.

ضوابط التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022

فتح باب التظلم بعد 15 يوما من اليوم التالي لإعلان النتيجة.

يسدد الطالب رسوم 300 جنيه لكل مادة.

بعد التقديم واختيار المواد يتم تحديد مواعيد الاطلاع على ورق الإجابة.

يطلع الطالب على صورة من ورقة الإجابة لمراجعتها وإعادة تدقيقها.

يدّون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص بنموذج الملاحظات.