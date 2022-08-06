استعلم من هنا.. نتيجة الثانوية العامة 2022 الآن  ومؤشرات تنسيق الجامعات

توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2022 الآن من خلال رابط مخصص يتم وضع نتيجة الثانوية العامة 2022 عليه فور اعتمادها من الوزير ايلوم السبت 6-8-2022، وفور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 يتم اعلان اسماء أوائل الثانوية العامة 2022 ، وتواصل وزير التعليم طارق شوقي معهم هاتفيًا لتهنئتهم، ثم وضع نتيجة 3 ثانوي عام مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم ، كما تتيح جريدة الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2022.

استعلم من هنا نتيجة الثانوية العامة 2022 الآن

يستطيع طلاب الثانوية العامة 2022 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال رابط وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022:

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 https://g12.emis.gov.eg/ .

وبعد الدخول على الرابط المخصص لعرض نتيجة الثانوية العامة 2022 قم بالنقر على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2022 والتي سيتم تفعيلها بمجرد رفع نتيجة الثانوية العامة 2022 ، على موقع وزارة التربية والتعليم . قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك في المكان المخصص لذلك، الضغط على أيقونة عرض النتيجة، لتظهر امامك نتيجة ثانوية عامة 2022.

استعلم من هنا نتيجة الثانوية العامة 2022 الآن

نتيجة الثانوية العامة 2022

يوفر موقع جريدة الدستور نتيجة الثانوية العامة 2022 ، ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 كتابة رقم الجلوس للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور اعتمادها من وزير التعليم طارق شوقي واتباع الخطوات التالية:

الدخول من هذا الرابط https://natega.dostor.org/

تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور من هنا.

الثانية: تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الثالثة: الضغط على أيقونة إظهار النتيجة.

يعتمد وزير التعليم طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السبت، وعقب اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 يتم اعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022، ثم مقارنتها بالسنوات السابقة، وكانت نسبة النجاح في 2021 74%، وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة الشعبة العلمية 76%، والشعبة الأدبية70 %.

كما يعلن وزير التربية والتعليم اسماء أوائل الثانوية العامة العشر في كل شعبة سواء الشعبة العلمية أو الأدبية، بالاضافة لاوائل الدمج أو ما يعرف بذوي القدرات الخاصة، حيث سيتم إبلاغ الأوائل هاتفيًا بدرجاته، ثم يتم توفير رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 أمام كل الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم

مؤشرات تنسيق الجامعات بعد الثانوية العامة 2022

لغ الحد الأدنى للجامعات الخاصة:- الطب البشري 85%- طب الأسنان 82%- العلاج الطبيعي، الصيدلة 80%- الطب البيطري 75%- الهندسة 70%- علوم الحاسب 65%- التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية 62%- الفنون التطبيقية علمي، فنون علمي 63%- العلوم الأساسية 60%- الإعلام، لغات وترجمة، فنون تطبيقية، فنون أدبي 59%- الاقتصاد والإدارة، الاقتصاد والعلوم السياسية 58%- التربية، السياحة، الزراعة، الحقوق، التمريض، الآثار، علوم سينمائية، الآداب 55%

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يكون الحد الأدنى 362.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.41% للشعبة العلمية فأكثر، وتضم 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة، و328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، وتضم 16 ألفًا و293 طالبًا وطالبة والشعبة الهندسية ، و269.5 درجة فأكثر بنسبة 65.7% فأكثر، وتضم 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة، للشعبة الأدبية، حيث يصل إجمالي الطلاب لهذه المرحلة 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات سيكون 88.4% للعلمي علوم و80% للرياضة و 65.7% للأدبي.

وأعلن عبد الغفار، انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق اليوم، وتنتهي 25 أغسطس، وتعلن نتيجتها 28 أغسطس ، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.