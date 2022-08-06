السبت 06 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

لينك نتيجة 3 ثانوي 2022 عبر موقع الدستور الآن

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2022
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يبحث طلاب الثانوية العامة عن لينك نتيجة 3 ثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، حيث يوفر موقع الدستور رابط مباشر للحصول على النتيجة، بجانب موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي المخصص للحصول على النتيجة ونستعرض لكم روابط الحصول على نتيجة 3 ثانوي 2022 فى التقرير التالي:

لينك نتيجة 3 ثانوي 2022 عبر موقع الدستور

أولاً خطوات الحصول على نتيجة 3 ثانوي 2022 عبر موقع الدستور

  1. الدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الدستور (اضغط هنا).
  2. يجب على طالب الصف الثالث الثانوي كتابة رقم جلوسه بشكل صحيح
  3. اضغط على كلمة النتيجة 
  4. ظهور النتيجة بكافة التفاصيل

رابط وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط بوابة المعلومات للحصول على نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، وذلك من خلال الرابط التالي (من هنا).

تليها دعوة للطلاب الأوائل ثم رسالة قصيرة للتعليق على النتائج، وستكون النتيجة متاحة على موقع الدستور بعد اعتمادها رسمياً

يعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022.

وسيرسل وزير التربية والتعليم رسالة بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة لطلاب الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس 

وتوجه الدستور الشكر لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي 2021-2022 الذى شهد الكثير من الأحداث الصعبة أبرزها تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية إلتي تعاملت بها الحكومة مع انتشار الفيروس.

تناولنا فى هذا التقرير لينك نتيجة 3 ثانوي عبر موقع الدستور للحصول على نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، مع خالص التمنيات لطلاب الصف الثالث الثانوي بالنجاح والتوفيق.

3 ثانوي نتيجة 3 ثانوي وزارة التربية والتعليم نتيجة 3 ثانوي 2022 نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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