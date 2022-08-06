وزارة التربية والتعليم: نسبة النجاح بين طلاب الثانوية العامة 75.04%

كشفت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2022 يبلغ 457.062 من 609.091، حيث بلغت نسبة النجاح 75.04%.

"خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 /1444"

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر دخول طالب الصف الثالث الثانوي 2022 عبر رابط موقع "الدستور" لتسجيل نتيجة الثانوية العامة من هنــــــــــا http://natega.dostor.org/.

ويسجل طالب ثانوية عامة 2022 الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون، وسيتم التواصل معه فور الإعلان رسميًا عن نتيجة 3 ثانوي عام 2022.

"نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس"

الخطوة الأولى التي يجب إتباعها هي أن يقوم الطالب الراغب في الحصول على النتيجة الخاصة به، بالدخول على اللينك الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2022 بجميع محافظات مصر من خلال «الدستور» اضغط هنـــــــــــــــــــــا http://natega.dostor.org/

أما الخطوة الثانية فهي أن يقوم الطالب بإدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب/الطالبة.

فيما تكون الخطوة الثالثة وضع رقم الجلوس الخاص بالطالب.

بعد ذلك تأتي الخطوة الرابعة وهي كتابة البريد الإلكتروني بشكل واضح.

وتأتي الخطوة الخامسة بكتابة رقم التليفون صحيح.

عزيزي القاري، فور الانتهاء من كتابة المعلومات الخاصة بالطالب/الطالبة، تقوم بالضغط على سجل الآن، حتى يتم تسجيل المعلومات كاملة والخاصة بك لتصل إلى الطالب/الطالبة فور الاعتماد رسميا من جهة وزير التربية والتعليم والاعلان في مؤتمر “نتيجة الثانوية العامة”.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور يبحثون منذ انتهاء امتحانات الثانوية العامة عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للاطمئنان على أبنائهم الطلاب بعد خوض الامتحانات المقررة عليهم، وذلك رغبة في الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها وتحقيق نجاحات في حياتهم اليومية.

وتصدرت نتيجة الثانوية العامة محركات البحث على موقع البحث العالمي جوجل على مدار الساعات الماضية واستمر تصدر الثانوية العامة حتى بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عنها.