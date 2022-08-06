نسبة النجاح 75.04%.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على الدستور الآن

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، اليوم السبت، نتيجة الثانوية العامة 2022 بنسبة نجاح 75.04%،

وتستمر عمليات البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2022 من أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي في مصر بشعبتيها العلمية والأدبية، بعد اعتمادها رسميًا صباح اليوم، وكذلك عن خطوات الحصول على النتيجة، ومن خلال هذا التقرير سوف نتعرف على رابط موقع الدستور المخصص للحصول على النتيجة وكذلك رابط وزارة التربية والتعليم.

رابط الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

حصل «الدستور» على نتيجة الثانوية العامة 2022، ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، الاستعلام عن تفاصيل النتيجة من خلال الموقع المخصص لنتائج امتحانات الثانوي العام من خلال الرابط التالي (https://natega.dostor.org/)

خطوات الاستعلام عن عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الدستور

الدخول على رابط موقع الدستور المخصص لنتيجة الثانوية العامة 2022 (https://natega.dostor.org/). كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب. النقر فوق أيقونة «عرض النتيجة». الانتظار قليلاً وسوف تظهر نتيجة الطالب.

أوائل الثانوية العامة 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حددت موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، والذي من المقرر أن يكون بداية الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، وهو ما يعني أنَّ النتيجة سوف تكون متاحة يوم السبت أو الأحد، بحسب ما أعلنه وزير التعليم فى تصريحات تلفزيونية.

هذا وقد أفاد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بأن نتائج شهادة الثانوية العامة 2022 لا تزال في مرحلة المراجعة والتصحيح والتدقيق، حيث يتم حالياً التحقق من صحة هذه النتائج.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

يُشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن امتحانات الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021- 2022 سوف تُعقد في شهر أغسطس، كما بيّنت طريقة وميعاد تقديم الشكاوى والتظلمات على النتائج، والتي من المقرر أن تبدأ عقب 15 يوماً من موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد أكد في تصريحات تلفزيونيه مؤخراً أن المؤشرات الأولية للنتائج تقترب من العام الماضي، مشيراً إلى انتهاء عصر حصول الطلاب على نسبة نجاح 100%.

وتابع سيادة الوزير حديثه الذي حرص فيه على أن يطمئن الطلاب وأولياء الأمور بخصوص أعمال التصحيح مؤكداً أنَّ عمليات التصحيح تجرى في صورة مؤمنة بالكامل بحيث لا يُمكن اختراقها، وبذلك تكون جميع حقوق الطلاب محفوظة سواء في التصحيح أو في النتائج.



