نتيجة الصف الثالث الثانوي.. رابط مباشر للحصول على الدرجات عبر g12.emis.gov.eg

ظهرت نتيجة الصف الثالث الثانوي بعد اعتماد طارق شوقي وزير التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة 2022، وإعلان أسماء أوائل الصف الثالث الثانوي والتواصل المباشر معهم.

وتتيح وزارة التربية والتعليم رابط مباشر للحصول على الدرجات عبر موقع g12.emis.gov.eg ، كما تتيح جريدة الدستور رابط مباشر للحصول على الدرجات ونتيجة الصف الثالث الثانوي.

وكان طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أجل ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي التي كان من المقرر أن تظهر نهاية الإسبوع الماضي 3 أو 4 أغسطس 2022، ليتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي اليوم السبت 6 أغسطس 2022.

وتظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي بعد ساعات قليلة من اعتماد طارق شوقي لها عبر رابط مباشر للحصول على الدرجات ونتيجة الثانوية العامة 2022 كاملة.

g12.emis.gov.eg

يتيح رابط g12.emis.gov.eg نتيجة الصف الثالث الثانوي عقب اعتماد طارق شوقي وزير التربية والتعليم لها وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، والتواصل معهم هاتفيًا لتهنئتهم باحتلالهم المراكز الأولى في نتيجة الصف الثالث الثانوي.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة 2022 وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي، من خلال هذا الرابط g12.emis.gov.eg، واتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر هذا الرابط: https://g12.emis.gov.eg/

ادخل رقم جلوس طالب الصف الثالث الثانوي وستظهر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022.

وتحتوي نتيجة الصف الثالث الثانوي التي ستظهر امام الطالب على درجات كل مادة.

ومن خلال يستطيع طالب الصف الثالث الثانوي التأكد إذا كان ناجح أم سيدخل امتحانات الدور الثانى.

سيتم تفعل رابط مباشر للحصول على درجات الصف الثالث الثانوي https://g12.emis.gov.eg/، مباشرة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم طارق شوقي وإعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2022.

ويشمل رابط https://g12.emis.gov.eg/ مجموع طلاب الصف الثالث الثانوي بالدرجات وليس بالنسبة المئوية.

توزيع درجات 3 ثانوية عامة 2022

درجات المواد الأساسية:

مادة اللغة العربية.

النهاية الكبرى 80 درجة.

لنهاية الصغرى 40 درجة.

عدد الأسئلة 60 سؤال.

عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال.

عدد الأسئلة لكل سؤال درجتان 20 سؤال.

مدة الإجابة 3 ساعات.

اللغة الأجنبية الثانية:

النهاية الكبرى 40 درجة

النهاية الصغرى 20 درجة.

إجمالي عدد الأسئلة 33 سؤال.

عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 26 سؤال.

عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 7 أسئلة.

مدة الإجابة ساعتين.

اللغة الأجنبية الأولى:

النهاية الكبرى 50 درجة.

النهاية الصغرى 25 درجة.

إجمالي عدد الأسئلة 40 سؤال.

عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 30 سؤال.

عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة.

مدة الإجابة ثلاث ساعات.

مادة الفيزياء:

النهاية الكبرى 60 درجة.

النهاية الصغرى 30 درجة.

إجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال.

عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال.

عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة.

مدة الإجابة ثلاث ساعات.

مادة الكيمياء

النهاية الكبرى 60 درجة.

النهاية الصغرى 30 درجة.

إجمالي عدد الأسئلة 50 سؤال.

عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40 سؤال.

عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10 أسئلة.

ويبلغ المجموع الكلى لدرجات الصف الثالث الثانوي 410 درجات.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

بعد تسجيل الدخول لرابط نتيجة 3 ثانوية عامة 2022 https://thanwya.emis.gov.eg/

يسجل الطالب رقم الجلوس، لتظهر نتيجة الثانوية العامة.

عقب كتابة رقم الجلوس.

حيث يظهر بها حالة الطالب ناجح أو راسب، أو مؤهل لدخول الدور الثاني.

وفي حالة النجاح يظهر للطالب درجات كل مادة على حدة، حيث يمكن للطالب احتساب مجموع درجات المواد للحصول على النسبة المئوية.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

تتعرض سيرفرات موقع وزارة التربية والتعليم للضغط عقب ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي حيث خصصت وزارة التربية والتعليم رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور اعتماد طارق شوقي لنتيجة الصف الثالث الثانوي وإعلان اسماء أوائل الثانوية العامة 2022.

لذا من الأفضل لطلاب الثانوية العامة 2022 عدم التسرع للحصول على نتيجة 3 ثانوية عامة 2022 خلال الساعات الأولى لاعتمادها من طارق شوقي، والدخول على رابط مباشر للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 في غير أوقات الذروة أو البحث عن بدائل للحصول على النتيجة غير رابط موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر الدستور

وتتيح جريدة الدستور رابط مباشر للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 ويمكن للطلاب تسجيل رقم جلوسهم للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي فور اعتمادها من طارق شوقي. https://natega.dostor.org/

تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور https://natega.dostor.org/، ثم تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب، والضغط على أيقونة إظهار النتيجة.