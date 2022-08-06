نتيجة ثانوية عامة 2022.. نتائج الثانوية العامة 1443 بالاسم ورقم الجلوس

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، وتستعد جميع البيوت المصرية للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 سواء عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بوابة الثانوية العامة او عبر المواقع الالكترونية ومنها موقع الدستور الالكتروني الذي يملك حق نشر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022.

نوضح لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 من خلال هذا التقرير لينك نتيجة الثانوية العامة 1443، وكذلك طريقة حساب النسبة المئوية في مجموع نتيجة الثانوية العامة 2022.

نتيجة الثانوية العامة 1443 /2022

ويدخل طالب الصف الثالث الثانوي 2022 عبر رابط موقع “الدستور” لتسجيل نتيجة الثانوية العامة من هنــــــــــا .

يسجل طالب ثانوية عامة 2022 الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون، وسيتم التواصل معه فور الإعلان رسميًا عن نتيجة 3 ثانوي عام 2022.

طريقة حساب النسبة المئوية في مجموع نتيجة الثانوية العامة 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة 410 درجة، مؤكدة أن المجموع الكلي للثانوية العامة لم يتغيير إطلاقا هذا العام.

يتم حساب النسبة المئوية كالتالي:

المجموع النهائي لطالب الثانوية العامة مقسوم على المجموع الكلي لمواد الثانوية العامة 2022 ، ثم ضرب الناتج في 100 وبذلك نحصل على النسبة المئوية

مثال

390 /410 =0.95121

0.95121 * 100 = 95% النسبة المئوية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 1443 الدور الثاني 2022

يوم السبت 20 أغسطس 2022: اللغة العربية، من 9 إلى 12، والتربية الدينية من 12 إلى 2.

يوم الأحد 21 أغسطس 2022: اللغة الأجنبية الثانية، من 9 إلى 11، والتربية الوطنية، من 11:30 إلى 1.

يوم الاثنين 22 أغسطس 2022: الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لشعبة الرياضيات، من 9 إلى 11.

يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022: الاقتصاد، من 9 إلى 10:30، والإحصاء من 11 إلى 12:30.

يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022: الفيزياء لشعبتي العلوم والرياضيات، من 9 إلى 12، والتاريخ للشعبة الأدبية من 9 إلى 12.

يوم الخميس 25 أغسطس 2022: اللغة الأجنبية الأولى، من 9 إلى 12.

يوم السبت 27 أغسطس 2022: الكيمياء لشعبتي العلوم والرياضيات، من 9 إلى 12، والجغرافيا للشعبة الأدبية، من 9 إلى 12.

يوم الأحد 28 أغسطس 2022: الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لشعبة الرياضيات، من 9 إلى 11.

يوم الإثنين 29 أغسطس 2022: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، من 9 إلى 12، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية من 9 إلى 12، والتفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات من 9 إلى 11.

يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022: الأحياء لشعبة العلوم من 9 إلى 12، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية من 9 إلى 12، والاستاتيكا لشعبة الرياضيات من 9 إلى 11.