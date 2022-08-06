موقع وزارة التربية والتعليم 2022 بوابة الثانوية العامة حصل على أعلى معدلات البحث، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 رسميًا.

وفور إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 بشعبيتيها علمي علوم ورياضة والأدبي، ترتفع معدلات البحث عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2022، موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة.

بوابة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

ويدخل الطالب للحصول على النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم 2022 بوابة الثانوية العامة من هنــــــــــا .

ويطلب الموقع رقم جلوس الصف الثالث الثانوي 2022، ويضغط الطالب على عرض نتيجة الثانوية العامة 2022.

ويظهر جدول يحتوي على نتيجة 2 ثانوي 2022.

نتيجة الثانوية العامة 2022

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور لاستخراج النتائج فور تجهيزها ونشرها.

ويمكن إتمام عملية التسجيل في نتيجة الدستور للثانوية العامة 2022 من خلال اتباع ما يلي من خطوات:-

أولًا: تسجيل الدخول إلى رابط التسجيل من هنا .

ثانيًا: كتابة الاسم الرباعي للطالب/الطالبة.

ثالثًا: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

رابعًا: تسجيل البريد الإلكتروني.

أخيرًا: أضف رقم الهاتف ثم اضغط على كلمة سجل الآن.

تفاصيل الحافز الرياضي في نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل حصول طلاب الثانوية العامة 2022-1443 للعام الدراسي 2021-2022، على درجات التفوق الرياضي للطلاب الذين شاركوا في بطولات الألعاب المختلفة التي نظمتها الإدارة العامة للتربية الرياضية طبقًا للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضي.

وحصل هذا العام 468 طالبًا من إجمالي عدد المشاركين 4468 طالبًا على درجات حافز التفوق الرياضي بواقع 18 لعبة، بينما حصلت 356 طالبة من إجمالي عدد 2636 طالبة على درجات التفوق الرياضي بواقع 16 لعبة.

وتشمل ألعاب البنين مجموعة من الألعاب الفردية “سلاح، تنس طاولة، دراجات، كاراتيه، ألعاب قوى، سباحة، جمباز، تنس أرضي، ملاكمة، جودو، غطس، مصارعة، تايكوندو"، ومجموعة من الألعاب الجماعية (كرة قدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، الهوكي".

كما تشمل ألعاب البنات مجموعة من الألعاب الفردية “سلاح، تنس طاولة، دراجات، كاراتية، ألعاب قوى، سباحة، جمباز، تنس أرضي، جمباز إقاعي، سباحة توقيعية، غطس، تايكوندو”، ومجموعة من الألعاب الجماعية (كرة قدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد".

وأشارت الوزارة، إلى أنه تتضمن فئات التعليم الخاصة بالحاصلين على التفوق الرياضى الثانوى العام وما يعادلها من شهادات أجنبية (الثانوى العام، IGCSE، دبلومي أمريكي، بكالوريا فرنسي، ابيتور ألماني، دبلومة IB، دبلومة كندية)، وأيضًا الدبلومات الفنية بأنواعها (الصناعى والتجاري والزراعي 3 و 5 سنوات).